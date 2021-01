Economie eurozone zakt verder weg

Het coronavirus hakt stevig in de Europese dienstensector, maar de industrie blijft op de been.

De economie van de eurozone is in januari versneld achteruitgegaan, blijkt uit de flashraming van IHS Markit voor de PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs. De samengestelde PMI komt deze maand uit op 47,5 tegenover 49,1 in december.

Een cijfer onder 50 wijst op een krimpende activiteit. De toestand is dus verslechterd. Dat heeft alles te maken met de strijd tegen de coronapandemie en de impact daarvan op bedrijven. Het PMI-cijfer ligt ongeveer in lijn met de verwachting van economen (47,6 volgens Bloomberg).

De dienstensector lijdt het hardst. De PMI zakt hier van 46,4 tot 45, het laagste peil in twee maanden. De krimp was over de hele eurozone te zien nu door het oplopende aantal coronabesmettingen en de dreiging van de meer besmettelijke Britse variant almaar meer landen restricties opleggen. Die restricties maken het moeilijker voor consumenten om naar de winkel te gaan. Daarnaast zijn consumenten terughoudend met winkelbezoek uit angst om besmet te worden met het virus.

Een dubbele dip lijkt in toenemende mate onvermijdelijk. Chris Williamson Hoofdeconoom IHS Markit

De maakindustrie blijft groeien, zij het iets minder. De PMI staat hier op 54,5 tegenover 56,3 in december. Het gaat echter om de zwakste prestatie in zeven maanden. De groei zou het gevolg zijn van meer orders en een hogere export. Dat laatste is onder andere te danken aan China, omdat daar het virus onder controle is zodat ook de economie veel harder hersteld is dan in de rest van de wereld.

De snelheid van het herstel in de industrie verschilt behoorlijk per eurozoneland. In Duitsland was er sprake van een sterke groei, terwijl er in Frankrijk een daling was in de productie.