Economische cijfers doen beleggers hopen op krachtig V-herstel

Een werknemer bij de Franse fabriek Rafaut, dat onderdelen levert voor de defensie-industie en de luchtvaart. De Franse industrie was in juni de motor achter het economische herstel.

Signalen dat de Europese en Amerikaanse economie sneller dan verhoopt uit het diepe dal klautert, doen beleggers hopen op een fors herstel van de bedrijfswinsten. Al waarschuwen strategen dat er nog veel kan mislopen.

De cijfers over het ondernemersvertrouwen, traditioneel de best voorspellende voor de reële economie, verrassen positief en wijzen er op dat de afbouw van de lockdownmaatregelen een stevige boost vormt voor de conjunctuur. De invloedrijke barometer van het onderzoeksbureau IHS/Market, die maandelijks polst naar de gang van zaken bij zo'n 5.000 aankoopdirecteurs in de eurozone, steeg van, 31,9 punten in mei - een depressieniveau - naar 47,5 in juni. Dat is bijna het peil van 50 punten waarboven de economie opnieuw begint te groeien. Economen hadden slechts een remonte tot 42,4 voorspeld. In april was de index bij de piek van de lockdown naar een historisch dieptepunt van 13,6 gezakt.

51,3 Frankrijk groeit weer De index van aankoopmanagers in Frankrijk komt opnieuw boven 50 punten uit, de grens tussen een krimp of groei van de economie.

In Frankrijk wijst de barometer zelfs op groei. Bij onze zuiderburen stijgt de index van 31,1 naar 51,3 punten, vooral dankzij het herstel van de industrie. De forse opklaring van het ondernemersvertrouwen is een signaal dat de snelle 'déconfinement' die Frankrijk vanaf 11 mei doorvoerde de economie een stroomstoot heeft gegeven. Ook in andere landen als Duitsland en het VK is het herstel frappant, zij het iets minder spectaculair. In de Verenigde Staten steeg de Purchasing Managers Index van 37,5 naar 46,7.

De indicatoren doen beleggers dromen van een zogeheten V-herstel van de economie: een ijzelingwekkende val naar beneden, gevolgd door een zeer krachtige remonte, net als in China na het opheffen van de lockdowns. Ook de Chinese barometer over het ondernemersvertrouwen zit weer in groeiterritorium.

Beurzen lopen voorop

Als het scenario van het V-herstel waarheid wordt, hebben de beurzen gelijk door voorop te lopen op de cijfers. De EuroStoxx50-index prijkt 38 procent boven het dieptepunt van maart. In Brussel heeft de Bel20 er een rally van 35 procent op zitten, hoewel de aandelenkorf nog altijd 19 procent onder de jaarpiek van 17 februari bengelt. De Amerikaanse S&P500-index noteert amper onder zijn startpeil van 2020. De brede barometer van Wall Street noteert tegen een stevige 27 keer zijn huidige winst, maar indien de resultaten snel normaliseren, valt de waarderingsratio terug tot 21. Dat is nog steeds boven de historische mediaan van 16, maar factoren als de lage rente maken aandelen terecht duurder.

De recente indicatoren gekoppeld aan de stimuli van centrale banken en overheden overtuigen ons van een V-vormige recessie die snel voorbij zal zijn. Chetan Ahya Hoofdeconoom Morgan Stanley

De beursevolutie hangt dus af of het V-herstel zich kan doorzetten. De zakenbank Morgan Stanley is een van de believers. 'De recente indicatoren gekoppeld aan de stimuli van centrale banken en overheden overtuigen ons van een V-vormige recessie die snel voorbij zal zijn', stelt hoofdeconoom Chetan Ahya. Ook Stephen Schwarzmann, de ceo van de private equity-reus Blackstone, ziet een scherpe V. Toch zal het volgens hem nog even duren voor de economie weer het niveau bereikt van 2019. Een vaccin moet het tweede deel van het herstel aanvuren.

Hoge werkloosheid

Veel economen huiveren om nu al een 'all clear' te luiden. 'Het herstel ziet er initieel als een klassieke V-vorm uit', erkent ING-econoom Carsten Brzeski. 'Maar het is verre van zeker dat dat momentum behouden blijft. Hogere werkloosheid, bedrijven die over de kop gaan of drastisch saneren zijn factoren die ertoe kunnen leiden dat de heropleving snel kracht verliest.'

De Britse economie zal eind juni nog 15 à 20 procent kleiner zal zijn dan voor de crisis. James Smith econoom ING

Zijn collega James Smith, die het VK volgt ,waarschuwt er zelfs voor dat we de cijfers niet mogen interpreteren als groei: ‘De barometer over het ondernemersvertrouwen peilt of het beter of slechter gaat. De vraagstelling is zeer binair. Natuurlijk gaat het beter dan de maanden voordien. Maar onder meer op basis van de mobiliteitscijfers van Google die meten waar mensen naartoe gaan, denken we dat de Britse economie eind juni nog 15 à 20 procent kleiner zal zijn dan voor de crisis.’

Ontslagen

De grootste zorg is een felle heropflakkering van het virus, met nieuwe lockdowns. De tweede is de groei van de werkloosheid. Deze week kondigden onder meer Daimler, BMW en Nokia tienduizenden ontslagen aan. De subindexen over de werkgelegenheid herstellen voorlopig veel minder. Wie niet ontslaat, aarzelt om nieuw personeel aan te werven door de onzekerheid. Volgens het Planbureau zal België de coronaschok in de werkloosheid pas in 2025 hebben verteerd.