Een beetje minder spanning a.u.b.

Elia houdt vandaag zijn beleggersdag. Het mag gerust wat saaier dan de jongste maanden.

Op de Brusselse beurs rijmt Elia als geen ander op 'goede huisvader'. De beheerder van het hoogspanningsnet trok midden 2005 met akelig goed gevoel voor timing naar de Brusselse beurs. Even later lanceerde Parijs een uitkoopbod op Electrabel en stortten horden risicoschuwe Belgische beleggers op zoek naar voorspelbaar rendement zich op Elia als hun nieuwe thuis.

Even akelig goed: de overname van 50Hertz in 2010. Elia trok 279 miljoen uit voor een meerderheidsbelang in de Oost-Duitse netbeheerder, een investering die alleen al met de vanuit Duitsland 'opgestroomde' dividenden ruim terugverdiend is. De beurskoers is de jongste vier jaar verdrievoudigd, niet slecht voor een 'voorspelbaar saai' aandeel.

Niets dan tevreden (virtuele) gezichten dus vandaag, bij de beleggersdag om 10 uur? Dat zou je verwachten, zeker met de 'groene' focus op de windmolenparken in de Noord- en Oostzee die Elia de jongste jaren aan het Europese net gekoppeld heeft. Niet zo snel. Het aandeel Elia is sinds de piek in januari 14 procent teruggevallen. Dat is deels omdat de netbeheerder het laatste aandeel is dat je in je portefeuille wil hebben om op een stevige heropeningsrally in te zetten. De winst is niet afhankelijk van de conjunctuur, wel van de winst die het bedrijf van de regelgevers mag boeken op het 'park' van hoogspanningslijnen.

Maar deels ook omdat de brave huisvader iets te avontuurlijke trekjes krijgt. Op de conference call over de jaarcijfers stelden analisten niet alleen vragen over de teleurstellende outlook voor 2021, door onderhoudswerken bij 50Hertz. Ook de opgelopen schuldenlast, onder meer om het belang in 50Hertz tot 80 procent op te drijven, leidde tot wat gemor.

Elia torst nu 7,5 miljard euro schulden, dik zeven keer de 1 miljard jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda). Ter vergelijking: bij de Italiaanse branchegenoot Terna belopen de 9 miljard schulden vijf keer de 1,8 miljard ebitda. Door de scherpe koersklim biedt Elia nu een pak minder rendement dan Terna (zie grafiek).