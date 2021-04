Een belegger op vijf overweegt cryptobelegging

Een vijfde van de Belgische beleggers overweegt rechtstreeks of onrechtstreeks (via fondsen) te beleggen in cryptomunten, blijkt uit de beleggersbarometer van ING. Bij beleggers onder 35 jaar gaat het zelfs om 35 procent. Opvallend is dat de meer regelmatige beleggers het minste interesse hebben. Zij vinden wellicht beter hun weg naar het al ruime aanbod van beleggingsproducten.

Risicovol

14 procent van de beleggers die al van cryptomunten heeft gehoord, beweert dat hij er al in belegd heeft. Alweer zijn dat vooral beleggers jonger dan 45. Bij de mannen gaat het om 17 procent, bij de vrouwen om 10 procent van de respondenten. Een kwart vindt dat de banken beleggingen in cryptomunten moeten aanbieden. Alweer ligt dat percentage bij de jongere beleggers veel hoger.

Er is een consensus dat de bitcoin relatief risicovol is. Liefst 72 procent is die mening toegedaan, met ook bij de jongeren een weliswaar kleinere meerderheid. Voor 62 procent van de beleggers is de bitcoin zelfs een gigantische zeepbel. Enkel bij de respondenten jonger dan 35 jaar ligt dat percentage onder de helft (45%). De koers van de bitcoin is de jongste twaalf maanden vertienvoudigd.