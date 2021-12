Een 'bijhouden'-advies? Verkopen die handel!

Ook een analistenrapport met een lauw 'houden'-advies kan snoeiharde lectuur bevatten. Dat illustreert Umicore vandaag.

Geen discussie over het opvallendste aandeel maandag in een vrij goed gestemde Brusselse beurshandel, met een Bel20 die lichtgroen kleurt: Umicore . De materialengroep laat opnieuw 5 procent liggen tot 36,11 euro.

Sinds nieuwe CEO Mathias Miedreich vorige week dinsdag een strategische ommezwaai in batterijmaterialen combineerde met een knoert van een winstwaarschuwing voor die afdeling, verloor het aandeel 9 euro of 20 procent. 2 miljard beurswaarde ging in rook op (zie grafiek).

Het regent sindsdien ook sombere analistenrapporten. Maandag is Goldman Sachs aan zet. Het beurshuis verlaagt het advies van 'kopen' naar 'houden', het advies gaat in één trek van 54 naar 38 euro. Analiste Georgina Fraser verlaagt de winstprognose voor de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST), die de kathodematerialen voor herlaadbatterijen omvat, voor 2022 en 2023 met respectievelijk 15 procent en 41 procent. Dat is in lijn met de boodschap van Meidriech, die tegenover 2021 - hier rekent Goldman Sachs op 141 miljoen - niet op winstgroei rekent.

Maar belangrijker dan de cijfers is de commentaar van de analiste. Soms kan een rapport met lauw 'houden'-advies bij beleggers als een signaal om te verkopen lezen en dit rapport is daar een schoolvoorbeeld van.

'Umicore was de eerste om wereldwijd in capaciteit voor kathodes op basis van nikkel (nikkel, mangaan en kobalt ofte NMC, red.) te investeren. We dachten daarom dat het bedrijf goed gepositioneerd was om te profiteren van de snelle overstap van verbrandingsmotoren naar elektrische auto's. Dit zeker in Europa, waar Umicore de komende twee jaar de enige lokale producent zal zijn. Na de waarschuwing van vorige week geloven we niet langer dat Umicore die pioniersstatus zal kunnen vertalen in sterke prijszetting. We verwachten dat het bedrijf in de nabije toekomst marktaandeeel zal verliezen', schrijft Fraser.

Fraser zoomt ook in op de alliantie met Volkswagen. Een naam als een klok natuurlijk, maar wel één die lagere marges voor Umicore impliceert. Want in essentie wordt Umicore nu onderaannemer, klinkt het harde oordeel. 'We vermoeden dat de kathodebusiness meer op klassieke autotoeleveranciers zal beginnen gelijken, zij het dan in een snelgroeiende niche. Het gevolg is een lagere waardering voor de producenten van kathodematerialen'.

Fraser ziet een verschil tussen Umicore en rivaal BASF, dat eerder aankondigde fors in zijn batterijtak te zullen investeren. 'Op termijn zal Umicore maar twee producten (kathodes en recyclage) leveren voor autoproducenten, terwijl BASF een heel gamma producten zal aanbieden (inclusief coatings, thermoplastics en koelstoffen) met waarschijnlijk meer prijszettingsmacht'. De analiste stipt ook aan dat kathodes - de belangrijkste component van een herlaadbatterij - veel grotere kapitaalinvesteringen vergen dan andere onderdelen. En op dat vlak raamt ze dat de balans van BASF 23 miljard euro ruimte verschaft, het tienvoudige van de 2,3 miljard euro van Umicore.

Bpost tuimelde kort na opening ruim 4 procent lager, maar beperkt nu de schade tot 0,3 procent naar 7,18 procent. Ook hier: een lauw houdenadvies met flink wat angels.

In een lijvige update over de sector verlaagt Berenberg het advies van 'kopen' naar 'neutraal', het koersdoel zakt van 11,85 naar 9 euro.

Analist William Fitzalan Howard erkent dat de Belgische postbode goedkoop is, tegen 0,5 keer de verwachte omzet en 6,3 keer de verwachte nettowinst over boekjaar 2021. 'Maar het nieuwe management zal tijd nodig hebben om het beleggersvertrouwen te herstellen'.

We vrezen dat er met aandelen Bpost nog geruime tijd geen geld te verdienen valt William Fitzalan Howard Berenberg-analist

Fitzalan Howard herinnert beleggers er aan dat Bpost door zwaar ontgoochelende resultaten en groot verloop in het management ver op de rivalen achterbleef. Sinds begin 2020 en ondanks de pandemische pakjesboom verloor het aandeel 30 procent, terwijl Deutsche Post over die periode 60 procent won en PostNL zelfs bijna 100 procent. 'We vrezen dat er met aandelen Bpost nog geruime tijd geen geld te verdienen valt', klinkt het. 'Dit door de vele risico's bij uitvoering van het beleid en toenemende concurrentie op de binnenlandse pakjesmarkt'.