Een derde Amerikanen betaalt hypotheek of huur niet op tijd

Vooral jonge gezinnen en Amerikanen met een laag inkomen missen hun maandelijkse betalingen.

Liefst 32 procent van de Amerikaanse gezinnen betaalde in juli niet het volledige maandelijkse bedrag voor hun hypotheeklening of huur. Dat blijkt uit een onderzoek van Apartment List, een platform dat huurders en verhuurders met elkaar in contact brengt.

Zo'n 19 procent van de gezinnen betaalde helemaal niets in juli en 13 procent betaalde slechts een gedeelte van het maandelijkse bedrag. Het is al de vierde maand op rij dat sprake is van een historische hoog aantal betalingsmissers in de VS. Vooral gezinnen met een laag inkomen en jonge gezinnen die huren missen vaak hun maandelijkse betalingsafspraak. Die huurders werken vaker in sectoren die ernstig lijden onder de coronacrisis.

Uiteindelijk betaalt bijna 90 procent van de gezinnen aan het einde van de maand een gedeelte of het geheel van het openstaande bedrag. Dat gaat vaak gepaard met extra kosten, waardoor de volgende betaling weer moeilijker wordt. Zo dreigt volgens Aparment List een neerwaartse spiraal te ontstaan voor gezinnen die niet op tijd betalen. 'Vertraagde betalingen zijn vaak een goede indicator voor toekomstige gemiste betalingen.'

Coronacrisis

Door de coronacrisis en de quarantainemaatregelen moesten veel fabrieken en bedrijven voor weken op slot. Daardoor liepen ondernemingen en gezinnen massaal inkomsten mis. Die leiden ertoe dat bedrijven in de kosten moeten snijden om het hoofd boven water te houden. Het gevolg is dat vooral Amerikanen aan de onderkant van maatschappij ontslagen worden, waardoor ze het moeilijker hebben aan hun maandelijkse betalingen te voldoen.

Recordwerkloosheid

Donderdag bleek uit cijfers dat het aantal Amerikanen met een klassieke werkloosheidsuitkering vorige week was gedaald. Toch denken sommige economen dat het beeld van een dalende werkloosheid niet klopt. ING-econoom James Knightley zegt dat het aantal werklozen in de VS vorige week met 1,4 miljoen is gestegen tot een record van 32,9 miljoen. Hij komt op dat getal door ook personen mee te tellen die onder een nieuw pandemieprogramma vallen.

Het totale aantal werkloosheidsuitkeringen is het echte verhaal. James Knightley Econoom bij ING