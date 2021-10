'Een gastrader denkt nu: laat ik eens de zotste prijs vragen'

Matthias Detremmerie tuurt al tien jaar naar de TTF-future, het tot voor kort onbekende contract dat de voorbije dagen en weken wereldberoemd is geworden. 'We moeten het hoofd koelen. Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste fase van de explosieve stijging.'

Bij het begin van de kredietcrisis in 2007 zat Matthias Detremmerie nog in de marktenzaal van Dexia als een portfoliobeheerder van aandelen. Vandaag is hij gespecialiseerd in gas- en stroomfutures en zit hij op de eerste rij in de energiecrisis.

Detremmerie is de co-oprichter van Elindus, de Waregems leverancier van gas en stroom aan professionele klanten. Hij is er verantwoordelijk voor de transacties in gas en stroom.

'De handel in gas en stroom gebeurde vroeger vaak buitenbeurs, in het jargon over-the-counter. Dat waren vaak ontransparante deals tussen producenten. Gelukkig zijn er nu professionele beurzen, waar bijvoorbeeld de TTF-gasfuture als referentie geldt. Dat is de prijs voor laagcalorisch gas in euro per megawattuur en een mooie referentie voor het gas in Nederland en in België.'

Met de futures kunnen Detremmerie en andere professionele partijen prijzen vastklikken tot ver in de toekomst en zo contracten afsluiten met klanten. 'Er zijn zogeheten day-ahead-futures voor de levering daags nadien en er zijn ook futures voor de levering in 2025.' Vooral in het VK dreigen energieleveranciers in de problemen te komen omdat ze een hogere prijs betalen dan de retailprijs die ze in een contract hebben gegoten.

'Dat zijn leveranciers die aan speculatie hebben gedaan door zich niet correct in te dekken. Vergeet niet dat we uit een andere extreme situatie komen, waarbij in 2020 door corona het gasverbruik bij bedrijven een duik nam van 25 procent en er een overschot was. Mogelijk heeft dat speculatief gedrag in de hand gewerkt en dachten sommige leveranciers de slag van de eeuw te slaan door niet de correcte hoeveelheden aan te kopen. Een gangbare praktijk is dat gelukkig niet.'

De in de media meest geciteerde TTF-future is die voor de levering binnen een maand. Die steeg woensdag voor de negende dag op rij en ging even over 160 euro, alvorens terug te vallen. Dat is een zeven à acht keer hogere prijs dan begin dit jaar. Europa gaat stilaan de winter in met historisch lage gasvoorraden. Dat leidt tot grote nervositeit op de markten. De lage Europese voorraden zijn een combinatie van factoren: het forse herstel van de gasvraag postcorona, een hogere vraag naar lng (vloeibaar aardgas) vanuit Azië en een lagere invoer vanuit Rusland. De vrees voor de impact van een kouder dan normale winter in Europa is enorm groot.

In welke mate verergeren financiële speculanten de gashausse, naast de vraag van consumenten en het aanbod van producenten? Detremmerie: 'Dat is moeilijk te zeggen, want de beurs is anoniem. Je komt spelers als Goldman Sachs wel tegen, maar je weet ook niet in welke mate die eerder een tussenpersoon zijn voor een producent. Particulieren kunnen in deze markt niet terecht.'

Dat er speculatief, of minstens opportunistisch, gedrag is rond de TTF-futures staat buiten kijf. 'De markt is volledig aan het opdrogen. De prijs die u ziet, is niet noodzakelijk de prijs waartegen ik kan kopen of verkopen. Je ziet steeds meer indicaties dat veel minder gehandeld wordt. De liquiditeit verdwijnt zienderogen, omdat almaar meer partijen er nu voor kiezen aan de kant te gaan staan. Het gevolg zijn extreme prijzen die het gevolg zijn van opportunistische laatorders. Een gastrader denkt nu: laat ik eens de zotste prijs vragen en wie weet lukt het wel.'

'Zoals olie onder nul'

Detremmerie vergelijkt de huidige situatie voor gasfutures met die van de Amerikaanse olieprijs in april 2020. De combinatie van een illiquide handel met opportunistische biedorders deed in volle coronapaniek de Amerikaanse olieprijs onder 0 dollar zakken. 'Dat is typisch aan prijzen met een korte looptijd in erg lokale, fysieke markten - met dus een dominante rol voor producenten en consumenten - die zich in een extreme situatie bevinden van ofwel overvloed, zoals Amerikaanse olie vorig jaar, ofwel schaarste, zoals Europees gas of stroom vandaag. Stroom krijgt nu bijvoorbeeld een opstoot omdat de wind is weggevallen.'

Detremmerie beschouwt een gasprijs van 160 euro even onhoudbaar als een olieprijs onder nul. 'Aan de recordrally voor gas komt een einde. We moeten het hoofd koel houden. We zitten waarschijnlijk in de laatste fase van een explosieve stijging. Alleen weet ik niet of we nog twee à drie dagen stijgen, of nog een aantal weken. Dat kan niemand voorspellen.'