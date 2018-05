Een leerrijke uitstap in de Westhoek

Woensdag trokken we met een twintigtal studenten van de cursus Beleggen naar de Westhoek.

De files vielen voor een keer mee, dus we hadden ruim de tijd om langs te gaan bij Tyne Cot Cemetery, de Britse militaire begraafplaats in Passendale. Altijd indrukwekkend. De Westhoek heeft al wat meegemaakt en gelukkig vergeten we dat niet.

Een uur later meldden we ons bij de portier in de Steverlyncklaan in Ieper. We hadden uitgekeken naar het bedrijfsbezoek dat op het programma staat. Van de Londense luchthaven Heathrow wordt weleens gezegd dat het een stad op zich is. Welnu, het bedrijfsterrein van Picanol is een dorp op zich. Een werkplek voor 1.500 medewerkers en een fabriek waar we drie uur hebben rondgewandeld zonder ons ook maar even te vervelen.

Rik Rosseel, de gids, bleek een oud-medewerker. Na enkele decennia bij Picanol is hij met pensioen, maar nog lang niet op rust. Hij praatte over zijn voormalige werkgever met een combinatie van encyclopedische kennis en passie. Met zo’n ingesteldheid slaag je erin de beste weefmachines ter wereld te maken.

Luc Tack was in 2009 de contrarian die wel nog geloofde in de toekomst van Picanol.

We vroegen een bedrijfsbezoek, we kregen er drie. Er worden immers niet alleen machines in elkaar gestoken in Ieper, veel onderdelen worden er ook geproduceerd. In de gieterijafdeling volgen we de weg van ijzererts en oven tot gietijzeren product voor de weefgetouwenproducent of voor externe klanten. In de technologieafdeling werkt men aan software en elektronica voor weefmachines, maar ook aan toepassingen voor compressoren.

De bedrijvigheid van de medewerkers in al die afdelingen toont aan dat de economie goed draait. Dat zagen we ook op de parking, waar het een op- en afrijden was van vrachtwagens. Net als de hele Westhoek heeft ook Picanol al gedeeld in de miserie. Ik herinner me die affaire van de hoge bonussen voor een topman die aan het licht kwam in 2004 en de bijna-ondergang van het bedrijf in 2009. Men zegt soms dat crisissen opportuniteiten zijn. Dat blijkt ook hier. Luc Tack was in 2009 de contrarian die wel nog geloofde in de toekomst van Picanol. Die van de Westhoek geven niet snel op. Wat hen niet kapotmaakt, maakt hen sterker.

Zes jaar nadat ik vanuit de Londense City terugkeerde naar mijn heimat krijg ik nog steeds de vraag waarom ik Londen verliet. Het bedrijfsbezoek van woensdag en de vele andere gelijkaardige activiteiten en contacten zijn een groot deel van het antwoord. In de City zit je doorgaans 12 uur per werkdag aan een bureau en een stel computerschermen. Je draait er transacties van honderd miljoen, een miljard of zelfs meer, maar je hebt met het transactieteam van vooral bankiers en juristen uiteindelijk bijzonder weinig voeling met al die bedrijven aan wie je commissies factureert.

Na ons bedrijfsbezoek aan Picanol ben ik trots omdat we toch maar mooi kunnen beleggen in dergelijke Vlaamse ondernemingen.

Door te spreken met medewerkers, klanten en management van een multinational of een kleine onderneming besef je veel meer wat er leeft en wat de noden zijn. Daar kan je als docent op inspelen. Over noden gesproken: Picanol zoekt een honderdtal gemotiveerde medewerkers. Ik hoor dezelfde vraag bij heel wat andere ondernemers. Vacatures invullen leidt tot meer economische groei. Moet lukken, als het kan met wat hulp uit Brussel.

Na dit bedrijfsbezoek ben ik weer wat trotser omdat we toch maar mooi kunnen beleggen in dergelijke Vlaamse ondernemingen. Zowel bij Picanol als bij Tessenderlo slaat de tactiek van Tack aan. Ooit moet daar een mooie beursgenoteerde industriële holding uit voortkomen, met nog een aantal pareltjes.