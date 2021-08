Een tracker voor wie niet gelooft in Cathie Wood

Binnenkort kunnen Amerikanen beleggen in de Short ARKK ETF (beursticker: SARK). Dat is een tracker die ernaar streeft om op dagbasis het tegengestelde rendement te realiseren van de populaire ARK Innovation ETF (beursticker ARKK) van Cathie Wood. Als ARKK op een dag bijvoorbeeld 3 procent zakt, dan zou SARK 3 procent moeten stijgen, en omgekeerd.

Vorig jaar realiseerde ARK Innovation ETF - waarin ook het Leuvense Materialise zit - een knalrendement van 149 procent, maar sinds begin dit jaar noteert het beursgenoteerde fonds in het rood.

'Ark Innovation ETF is een mandje met verlieslatende techaandelen. Wij dachten dat beleggers interesse zouden hebben in een anti-ETF', zegt initiatiefnemer Matt Tuttle, die het prospectus indiende bij de Securities & Exchange Commission. Tuttle is niet aan zijn proefstuk toe met zogenaamde inverse ETF's. Eerder dit jaar lanceerde hij een anti-SPAC-ETF, met als doel munt te slaan uit een daling van de zogeheten blancochequebedrijven.