Eén zin van Tesla haalt Umicore-belegger uit zijn hum

Telkens Tesla-topman Elon Musk het letterwoord 'LFP' laat vallen, schieten Umicore-beleggers in een kramp.

Een opvallende daler deze ochtend in de Brusselse beursbarometer Bel20: Umicore koerst tot 3 procent lager. Alleen Elia doet slechter. Terwijl bij de netbeheerder een duidelijk aanwijsbare reden voor de koersval is, is dat op het eerste gezicht niet het geval bij de materialengroep.

Tot je het kwartaalrapport van Tesla, de Amerikaanse marktleider en pionier in elektrische auto's, woensdagavond checkt. Meer bepaald één zinnetje in de overzichtelijke shareholder deck die CEO Elon Musk bij elk rapport online zet. 'Voor auto's met een standaard actieradius, schakelen we wereldwijd over naar LFP.'

Schermvullende weergave ©Tesla

LFP. Drie ogenschijnlijk onschuldige letters die beleggers in Umicore met de regelmaat van de klok het angstzweet doen uitbreken. Alles draait om de kathode, een cruciaal onderdeel van van de herlaadbatterijen die een groeiende vloot elektrische auto's aandrijven. Umicore is onbetwist wereldmarktleider in kathodes op basis van nikkel, mangaan en kobalt (NMC). Kathodes met nikkel kunnen bij eenzelfde gewicht meer energie opslaan en zijn dus cruciaal om auto's met een zo groot mogelijke actieradius te kunnen bouwen.

Lees Meer Krasse knarren 2 - hipsters 0

Probleem: NMC-kathodes zijn ook vrij duur, zeker nu Tesla & co. ook almaar meer inzetten op betaalbare instapmodellen. Enter LFP, kathodes met lithium, ijzer en fosfaat. Tesla zweert voor zijn Model 3 al langer bij de LFP-batterijen van het Chinese CATL. Ook Volkswagen-CEO Herbert Diess sprak eerder dit jaar over 'het grote kostenvoordeel' van LFP.

Umicore temperde eerder deze maand de jaarprognose licht, al stevent de materialengroep met bijna 1 miljard euro bedrijfswinst nog altijd op een boerenjaar af. Dat recordjaar is echter vooral te danken aan de boomende recyclageafdeling in Hoboken, en niet zozeer aan de hipsterafdeling Energy & Surface Technologies (E&ST) met de batterijmaterialen.