Eén zinsnede slaat barst(je) in optimisme rond Galapagos

Bij een bedrijf waar de dik 4 miljard beurswaarde volledig op verhoopte toekomstige winst stoelt, wordt elke zin in elk persbericht uitgevlooid.

Het aandeel zakte gisteren in de middaghandel al 3,6 procent en vandaag gaat er nog eens een klein procent af.

Aangezien filgotinib hét uithangbord is van Galapagos kan het bedrijf negatief nieuws missen als kiespijn. Analisten verwachten dat filgotinib op termijn miljarden euro omzet kan opleveren , voornamelijk - maar niet uitsluitend - als medicijn om reuma te behandelen.

Resultaten van een grote reumastudie (fase 3) volgen nog later dit jaar. Niet enkel de effectiviteit van het medicijn, maar ook de neveneffecten zullen grondig onder de loep worden genomen.

Logisch: de volledige beurswaarde van Galapagos - deze zomer voor het eerst meer dan 5 miljard euro - is volledig op verhoopte toekomstige verkopen gestoeld, aangezien de Belgisch-Nederlandse biotechreus nu nog geen producten op de markt heeft.

Sinds de piek vorige maand is de beurswaarde met bijna een miljard gezakt, tot 4,1 miljard nu. Daarbij de kanttekening dat Galapagos zoals heel de sector - bij gebrek aan huidige cashflow - zijn waardering wel vaker op luttele weken met een miljard meer of minder ziet fluctueren .

Vorig jaar zegde de Food and Drug Administration - de notoir strenge toegangspoort naar de cruciale Amerikaanse markt - een concurrerend reumamiddel (Olumiant) van Eli Lilly nog de wacht aan wegens signalen dat het medicijn tot een hoger risico op thromboses leidt. Eli Lilly kreeg dit jaar dan toch groen licht voor commercialisering, maar enkel aan de laagste dosis in een kleiner dan gehoopte patiëntengroep.

Volgens biotechanalisten van KBC Securities en Jefferies is die ene patiënt met een thrombose evenwel geen reden tot paniek aangezien de patiënt in kwestie een hoog genetisch risico op thromboses had. De thrombose zou dus niet direct het gevolg van filgotinib zijn.