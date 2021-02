Eerste Belgisch blancochequebedrijf in de maak

Investeerder en ondernemer Dieter Aelvoet timmert aan het eerste Belgische blancochequebedrijf, een spac in het beleggersjargon. Hij mikt op een omvang van zowat 100 miljoen euro.

Spac. Tot een jaar geleden was het een term die enkel bij ingewijden bekend was. Maar vorig jaar explodeerde het tot een hype. Spac staat voor Special Purpose Acquisition Company, vrij vertaald een blancochequebedrijf. Het mechanisme werkt als volgt: investeerders brengen een vehikel naar de beurs met de belofte om het bij beleggers opgehaalde geld - de blanco cheque - binnen twee jaar in te zetten voor de overname van een bedrijf. Zo krijgt het overgenomen bedrijf via een omweg een beursnotering.

Bij een klassieke beursintroductie moet de belangstelling van een pak investeerders afgetoetst worden en weet een bedrijf pas op het laatste moment hoeveel geld het kan ophalen. Bij een spac moet er slechts met één partij onderhandeld worden, wat het proces veiliger en voorspelbaarder maakt.

The year of the SPAC

In de Verenigde Staten waren spacs vorig jaar het nieuwste 'hot thing'. Investeerders haalden via dat soort vehikels ongeveer 80 miljard dollar (66 miljard euro) op. De zakenbank Goldman Sachs omschreef 2020 dan ook als ‘The year of the SPAC’. Het loopt zo hard dat in de VS sommige spacs strijden om hetzelfde doelwit.

In Europa loopt het voorlopig zo’n vaart niet. De meest bekende spacs zijn allicht die van de media-ondernemer Xavier Niel en de in Nederland gelanceerde spacs van Dutch Star Companies. Enkele Belgische investeerders zijn betrokken bij dergelijke constructies in het buitenland (waaronder GBL en de familie Saverys), maar in België zelf bleef het windstil.

Tot nu. Want volgens onze informatie is de eerste Belgische spac in de maak. Investeerder en ex-bankier Dieter Aelvoet, die de plannen bevestigt, is de initiatiefnemer.

Aelvoet was in een vorig leven actief in de marktenzaal van JP Morgan en lanceerde enkele jaren geleden de investeringsmaatschappij Aim.group, die focust op de overname van familiebedrijven. In Aims portefeuille zitten vier bedrijven: Vandapower (batterijcomponenten), het ingenieursbureau DDE, Estee Coating (poederlakinstallaties) en Dupont Electro (industriële hoog-en laagspanningsinstallaties). Een van de adviseurs van Aim.group is Koen Hoffman, de CEO van de vermogensbeheerder Value Square en ex-CEO van het beurshuis KBC Securities.

Familiale kmo

Voor de overname van zijn volgend doelwit werkt Aelvoet aan een Belgische spac met een omvang van zo'n 100 miljoen euro. ‘Er lopen gesprekken met potentiële investeerders. Daar zitten enkele bekende captains of industry bij’, licht Aelvoet toe. De ‘Aim-spac’ mikt op de overname van een familiale kmo die actief is in een niche en zich richt tot andere bedrijven (B2B) en waar digitalisering centraal staat.

‘Veel families willen de beurs gebruiken om de overdracht van aandelen te vergemakkelijken, maar een beursgang is zwaar. Een combinatie met een spac kan een alternatief zijn’, stelt Aelvoet. Hij hoopt het project nog dit jaar tot een goed einde te brengen, maar plakt er liever geen precieze termijn op. ‘In het buitenland bestaan er draaiboeken voor spacs, in België nog niet.’

Zoals de regel is bij spacs wordt het geld van de investeerder(s) na twee jaar teruggestort als in die periode geen doelwit gevonden wordt.