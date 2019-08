Eerste analistencall met Aramco lijkt sollicitatie voor deals

De Saoedische oliereus Aramco hield maandag zijn eerste teleconferentie met analisten. Die leken met hun felicitaties de deelname van hun banken aan Aramco’s beursintroductie niet in gevaar te willen brengen.

Stel, het meest winstgevende bedrijf ter wereld is ook een van de meest ondoorzichtige. Eindelijk opent het de boeken voor analisten, wier job het is een onderneming te doorgronden. Bovendien is het bedrijf actief in de strategische oliesector. Zou dan de eerste vraag, na felicitaties voor de inaugurele telefoonconferentie, moeten gaan over hoe het bedrijf er toch in slaagt zijn concurrenten ver achter zich te laten qua milieuvriendelijkheid?

Voor de analist van JPMorgan wel. Tijdens de allereerste telefoonconferentie van Saudi Aramco over zijn resultaten zwaaide de analist met lof over de lage CO2-emissie waarbij de oliereus zijn activiteiten uitvoert. Een onafhankelijke audit had dat vastgesteld, zei financieel directeur Khalid Al-Dabbagh in zijn inleiding. ‘Wij zijn niet verrast’, reageerde hij op de vraag. ‘Het is het resultaat van decennialange inspanningen.’

46,9 miljard Saudi Aramco boekte een halfjaarwinst van 46,9 miljard dollar.

Al-Dabbagh zei bij de start ook dat de analistencall een nieuwe stap is in de ‘versterking van de communicatie met beleggers’. Het staatsoliebedrijf plant een beursintroductie in 2020 of 2021, en dan moeten de boeken onherroepelijk open. Dat gebeurde eerder dit jaar al toen Aramco een obligatielening van 12 miljard dollar plaatste om de overname van het Saoedische chemiebedrijf Sabic te financieren. De beursgang moest even wijken voor die overname.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorganChase, ging die obligatie heel uitzonderlijk persoonlijk pitchen bij beleggers. Dat illustreert hoe verlekkerd Wall Street is op Aramco als potentiële klant. De Saoedi’s geloven dat hun oliebedrijf - vorig jaar goed voor 111 miljard dollar nettowinst - tot 2.000 miljard dollar waard is. Het zou de grootste beursgang ooit zijn. Misschien was Dimons analist daarom poeslief. Zijn Morgan Stanley-collega loofde dan weer het fenomenale rendement op kapitaal.

Aramco investeert 15 miljard dollar in India Door een miljardendeal met het Indiase Reliance vergroot Aramco zijn voetafdruk in raffinage én in de groeimarkt India. De olieproducent verwerft een belang van 20 procent in de raffinage- en petrochemische activiteiten van Reliance Industries. De deal waardeert de business op 75 miljard dollar (inclusief schulden) en helpt Reliance zijn schulden af te bouwen. De transactie past in de ambitie van Aramco en andere Arabische olieproducenten om een groter deel van de waardeketen naar zich toe te trekken en een meer geïntegreerde energiegroep te worden. Via Reliance, eigendom van de miljardair Mukesh Ambani, koopt Aramco zich in in ’s werelds grootste raffinaderij, die van Jamnagar. India geldt bovendien als een groeimarkt voor energie dankzij de ontluikende middenklasse. Als onderdeel van het akkoord levert Aramco 500.000 vaten olie per dag aan de raffinaderijen van Reliance.

De halfjaarcijfers onderstreepten andermaal de status van Aramco als onevenaarbare winstmachine. De nettowinst kwam uit op 46,9 miljard dollar, 12 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog altijd de helft meer dan wat Apple als ’s werelds winstgevendste genoteerde bedrijf in het eerste halfjaar neerzette.