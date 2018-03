Eerste rechtszaak tegen effectentaks

Advocaat Anton van Zantbeek vraagt volgende week aan het Grondwettelijk Hof om de taks op effectenrekeningen te vernietigen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet op zoek naar een advocaat. De effectentaks wordt op zaterdag 10 maart van kracht en Van Overtveldt wordt al meteen geconfronteerd met een verzoekschrift voor het Grondwettelijk Hof dat vraagt de taks te schrappen.

‘De wetgever zegt: we vermoeden dat iemand met een effectenrekening van minstens 500.000 euro vermogend is. Hij handelt daarmee zeer arbitrair’, zegt van Zantbeek van het kantoor Rivus aan De Tijd.

Natuurlijke personen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro moeten voortaan een taks van 0,15 procent op de waarde van hun effectenrekening betalen. Belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam.

Discriminatie

Van Zantbeek beklemtoont dat een verschillende behandeling van mensen in gelijke omstandigheden alleen mogelijk is als de overheid daarvoor een redelijke verklaring geeft. ‘Zonder redelijke verklaring is er sprake van discriminatie en dat is hier het geval.’

Van Zantbeek ziet ten minste vier soorten discriminatie. In de eerste plaats zijn sommige producten belastbaar en andere niet. ‘Waarom is een vastgoedcertificaat niet belastbaar? Waarom zijn warrants belastbaar en opties niet? Waarom moet iemand die 15 kilogram goud bezit niet betalen? Waarom is een goudmijnaandeel belastbaar en giraal goud niet?’

Een tweede discriminatie is de verschillende behandeling van effecten op een effectenrekening en effecten op naam. Een derde discriminatie is de verschillende behandeling van roerende beleggingen en vastgoed. ‘Vastgoed is vrijgesteld, hoewel het mogelijk is via het kadaster het onroerend vermogen te kennen.’ Ten slotte moeten natuurlijke personen effectentaks betalen en rechtspersonen niet.

Hindert kapitaalverkeer

Van Zantbeek merkt op dat de effectentaks ook het vrij verkeer van kapitaal hindert. ‘De wet legt zware administratieve verplichtingen op aan beleggers met een buitenlandse effectenrekening.’ Die lasten vallen weg voor effectenrekeningen in België, omdat de Belgische banken de taks zullen inhouden en doorstorten.

De banken moeten in 2018 op basis van de gemiddelde waarde van de effectenrekening op drie data bepalen of de effectentaks verschuldigd is. Die drie data zijn 31 maart, 30 juni en 30 september.

Het Grondwetelijk Hof zal normaal over één tot twee jaar een arrest vellen. Die rechtbank bestaat uit twaalf rechters: zes met juridische ervaring en zes ex-parlementsleden.

Ook de Vlaamse Federatie van Beleggers overweegt een juridische procedure. ‘De taks discrimineert beleggers’, zegt voorzitter Sven Sterckx. Hij verwijst naar een advies van de Raad van State. Die signaleert dat effecten op een rekening en effecten op naam anders worden behandeld. Het advies suggereert dat daar niet meteen een reden voor is.