Effectentaks brengt 28 miljoen minder op dan begroot

De opbrengst is minder hoog dan het bedrag waar de federale regering op rekende, maar hoger dan sommige instellingen hadden voorspeld. Dat is het verdict na één jaar effectentaks.

De federale regering voerde in 2018 een taks in op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro. Zo wilde ze 254 miljoen ophalen voor de begroting van 2018. Het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) meldde begin januari dat de taks volgens voorlopige cijfers 214 miljoen had opgebracht.

Omzeilen

Nu is ook het definitieve resultaat voor het begrotingsjaar 2018 bekend. De effectentaks leverde 226,4 miljoen op, vernam De Tijd. Het belastingtarief bedraagt 0,15 procent, wat betekent dat er taks is betaald op effectenrekeningen met een waarde van 150,9 miljard euro. De Europese Commissie voorspelde kort na de lancering dat de belasting 175 miljoen euro zou opbrengen. ING mikte op 150 miljoen.

Veel specialisten voorspelden dat de regering haar doelstelling niet zou halen omdat de taks in sommige gevallen te omzeilen is. Sommige beleggers hebben aandelen en beleggingsfondsen van hun effectenrekening op naam gezet, omdat effecten op naam vrijgesteld zijn. Er zijn ook beleggers die het aantal titularissen van de effectenrekening hebben verhoogd.

Aangifte

Beleggers met een of meerdere buitenlandse of binnenlandse effectenrekeningen waarop de bank nog geen effectentaks heeft ingehouden, moeten tegen de zomer een extra aangifte doen en effectentaks betalen. De opbrengst daarvan, die moeilijk voorspelbaar is, wordt opgenomen in de begroting van 2019.