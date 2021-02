'Effectentaks discrimineert beursvennootschappen'

Bij beursvennootschappen staat cash op de effectenrekening, bij de meeste banken niet. In het eerste geval is de effectentaks van toepassing, in het tweede niet.

‘Er dreigt een ongelijke behandeling naargelang het juridisch statuut en het informaticasysteem van de financiële instellingen’, waarschuwt Dirk Coveliers, een fiscaal advocaat van het kantoor Tiberghien. ‘Bij beursvennootschappen staat cash op de effectenrekening en is die belastbaar. Zij mogen in principe geen zicht- of termijndeposito’s aanhouden, tenzij uitzonderlijk en tijdelijk. Bij de meeste grootbanken staat cash op een zichtrekening en is die niet onderworpen aan de effectentaks.’

De beursvennootschappen Leleux, CapitalatWork en Leo Stevens bevestigen dat de cash van hun klanten op de effectenrekening staat. ‘We worden gediscrimineerd tegenover de banken’, onderstreept Olivier Leleux,de directievoorzitter van het gelijknamige beurshuis. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zei in de Kamer dat geld op een effectenrekening van ‘tijdelijke en voorbijgaande aard’ is. ‘Dat zou de impact in grote mate moeten verminderen.’

Onduidelijk

Hij voegde eraan toe: ‘De taks strekt zich niet uit tot een geldrekening die gekoppeld is aan een effectenrekening of tot een geldsubrekening, die afzonderlijk werkt en die alleen met een effectenrekening wordt geïntegreerd in het kader van de rapportering aan klanten.’ Wat ‘afzonderlijke werking’ betekent, is voor Coveliers niet helemaal duidelijk, maar wijst eerder op een autonome werking los van de effectenrekening.

Het beurshuis Leo Stevens bekijkt of een oplossing mogelijk is. ‘Een afscheiding van cash binnen een effectenrekening is niet gebonden aan een vergunning, maar afhankelijk van het informaticasysteem. Daarover winnen we gespecialiseerd advies in.’ De tijd dringt want de financiële instellingen moeten op 31 maart een eerste keer de waarde van de effectenrekeningen bepalen.

Leleux zegt dat de specialisten verdeeld zijn over oplossingen om cash apart te beschouwen en vrij te stellen van de taks. Hij merkt op dat de overheid in de praktijk weinig of geen taks zal innen op cash. ‘Klanten zullen cash overschrijven naar een zichtrekening bij een bank. Voor ons zal er meer administratie zijn en meer operationele problemen.’

Grondwettelijk Hof

Bij BNP Paribas Fortis, ING, Degroof Petercam, Bank Delen en Deutsche Bank staat cash niet op de effectenrekening. Belfius wilde niet antwoorden op onze vraag en KBC reageerde niet.

‘Het Grondwettelijk Hof zal vast en zeker de effectentaks annuleren’, voorspelt Leleux. ‘Er is geen gelijke behandeling. Als 950.000 euro op een effectenrekening staat, moet een belegger geen effectentaks betalen. Als er meer dan 1.000.000 op staat wel. Er zijn betere oplossingen. Men kan rijke beleggers doen betalen door de plafonds voor de beurstaks te schrappen.’

Assuralia sluit een juridische actie tegen de effectentaks niet uit.