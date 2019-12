Eindejaarsrally tilt Bel20 boven 4.000 punten

Het is anderhalf jaar geleden dat de Brusselse beursgraadmeter boven 4.000 punten wist af te sluiten.

Net als exact een week geleden piept ook deze vrijdag op de Brusselse beurs de Bel20 boven 4.000 punten, met een winst van 0,4 procent naar 4.007 punten. Het is anderhalf jaar geleden, van 12 maart 2018, dat De Brusselse beursbarometer boven die grens kon afsluiten.

De Europese beurzen - die gisteren gesloten waren - volgen zo de recordrally die Wall Street op tweede kerstdag liet optekenen: Nasdaq sloot voor het eerst boven 9.000 punten en is op een jaar tijd bijna de helft gestegen.

Bovendien blijft de Amerikaanse economie ook na tien jaar expansie stevig groeien. De Europese economie is minder florissant, maar hier biedt de Franse economie tegengewicht voor een zwaar sputterende Duitse groeimotor . Tot dusver hebben de Chinees-Amerikaanse handelsoorlogen dus de wereldeconomie nog niet uit koers geslagen, zoals beleggers eind 2018 vreesden.

Sinds begin dit jaar won de Bel20 23 procent, een klim die in belangrijke mate wel een remonte was na het beroerde najaar van 2018. Merk wel dat de Bel20 in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse AEX nog niet op recordpeil noteert.