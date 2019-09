Einzelgänger Noorwegen verhoogt de beleidsrente

Het Scandinavische land heeft zijn belangrijkste rentetarief met 25 basispunten opgetrokken tot 1,50 procent. Het bevestigt zijn reputatie als laatste overgebleven baken van een strikte monetaire politiek.

The Norway or the Highway. Noorwegen trekt zich geen moer aan van de bodemrace van centrale banken wereldwijd en vaart moedig zijn eigen monetaire koers. Die staat dwars op de trend. Terwijl van India over Turkije tot Chili de rentes dalen, heeft Noorwegen voor de derde keer dit jaar haar beleidsrente verhoogd. De Norges Bank, de centrale bank in Oslo, trekt de beleidsrente met 25 basispunten op tot 1,50 procent.

De beleidsrente is het rentetarief dat centrale banken hanteren in hun transacties met commerciële banken. Het tarief bepaalt de kost om geld te lenen en de opbrengst van spaargelden. Door de rente te verlagen stimuleer je de economie omdat mensen goedkoper kunnen lenen en door de lage spaarrente meer geneigd zijn om geld uit te geven. Bij een renteverhoging doe je het omgekeerde en krijg je dus een remmend effect.

Het land tekent met de rentesprong voor een wereldwijd unicum. Sinds de start van de zomer zijn er op Noorwegen na geen renteverhogingen geweest en heeft een recordaantal landen de rente verlaagd.

Krachtpatser

Noorwegen kan zich de rentesprong permitteren. Het is een krachtpatser binnen de wereldeconomie. De natie van 5 miljoen inwoners zit op een collectieve spaarpot van 970 miljard euro in 's werelds grootste pensioenfonds, de economie boomt door de weer florerende oliesector en met een werkloosheidsgraad van minder dan 3,6 procent is er een zo goed als volledige tewerkstelling.

De inflatie ligt met 1,6 procent wel onder de doelstelling, maar dat ziet de centrale bank niet als problematisch. 'De onderliggende inflatie ligt dicht bij onze doelstelling', beargumenteert gouverneur Øystein Olsen de beslissing. 'De groei van de Noorse economie blijft solide en de capaciteitsbenutting van onze industrie ligt boven het normale niveau.'

De kroon klom na het rentebesluit met 50 basispunten ten opzichte van de euro. De Noorse centrale bank citeerde de recente terugval van de munt als een belangrijk argument voor de rentesprong.

Toch ziet het ernaar uit dat ook het laatste baken van monetaire orthodoxie na drie opeenvolgende verhogingen stilaan aan haar renteplafond zit. 'Als we de economische risico's in de balans leggen, blijft de rente in de komende periode op dit niveau', stelde Olsen in zijn toespraak.

De centrale bankier laat daarmee verstaan dat er niet snel een nieuwe renteverhoging zit aan te komen. Zwakkere groeivooruitzichten en lagere rentetarieven in het buitenland maken dat Noorwegen de rente op de huidige 1,5 procent wil betonneren.

Kirgizië

De Noorse rente is hoe langer hoe minder 'congruent' met de Europese beleidsrente, zoals dat in monetaire termen heet. De beleidsrente van de Europese bank staat 150 basispunten lager dan de Noorse en staat al 5 jaar op 0 procent. De depositorente, de rente die de ECB aanrekent aan banken om hun nachtreserves in bewaring te nemen, staat sinds vorige week zelfs op -0,5 procent.

Ik denk dat de andere centrale banken stilaan beseffen dat er bij langdurige nulrentes negatieve effecten voor de economie ontstaan. Øystein Olsen Gouverneur Norges Bank

'Andere centrale banken zitten in een veel moeilijkere positie dan wij', zegt Olsen daarover. 'Maar ik denk dat zij ook stilaan gaan beseffen dat er negatieve neveneffecten voor de economie ontstaan als de rentevoeten te lang op of onder nul blijven.'