'Elf aandelen om de storm te doorstaan'

Een storm beukt in op de Ierse kust. Door het coronavirus krijgen ook de aandelenmarkten al wekenlang een storm over zich heen.

Hoewel het nog onduidelijk is hoe diep het coronavirus de beurzen doet vallen, deed KBC Securities een poging de impact in te schatten. Het beurshuis schuift elf Beneluxaandelen naar voren die soelaas kunnen bieden.

In een 51 pagina’s tellend rapport buigt KBC Securities zich over de stevige ontwrichting van het economisch weefsel en de zware afstraffing op aandelenmarkten door de corona-epidemie. Door de toenemende onzekerheid is het sentiment in enkele weken volledig omgeslagen van ‘blijf kopen’ naar ‘mijd risico’. De analisten verwachten dat de extreme uitverkoop en hoge volatiliteit op de beurzen de komende dagen en weken aanhouden - ondanks de miljarden stimulus die centrale banken en overheden hebben aangekondigd. Met de huidige virusepidemie bevinden we ons op onbekend terrein, zegt KBC Securities.

Nu het gros van de aandelen de voorbije weken is gekelderd, rijst de vraag wat de impact van het virus en de maatregelen kan zijn voor de beursgenoteerde bedrijven in de Benelux die de KBCS-analisten opvolgen. Ze gingen dat na aan de hand van tien vragen. Ze onderzochten welke bedrijven tijdens de financiële crisis van 2008-2009 het best en het minst gepresteerd hebben. Ook de balansen, de volgende herfinancieringsdata en de blootstelling aan het coronavirus werden bekeken.

De analisten vroegen zich ook af welke bedrijven voordeel of nadeel hebben van de lage olieprijzen en welke ondernemingen vooral blootgesteld zijn aan de lage rente. Andere aspecten die aan bod kwamen, waren hoe veerkrachtig hun inkomsten zijn, of er kans is dat het dividend wordt geschrapt, in welke mate kapitaalinvesteringen kunnen worden uitgesteld en bij welk bedrijf variabele kosten sterk doorwegen.

AB InBev

Het eerste bedrijf dat KBC Securities noemt, is AB InBevQuotation, en dat is toch wel enigszins verrassend. . .

Uit die doorlichting kwam een elfkoppig peloton naar voren: bedrijven die beleggers kunnen helpen ‘de storm te doorstaan’. Het eerste bedrijf dat KBC Securities noemt, is AB InBev , en dat is toch wel enigszins verrassend. Het bierconcern wordt hevig getroffen door de stilvallende activiteit ten gevolge van de lockdowns in steeds meer landen en zit nog altijd met een hoge schuldgraad. Het beurshuis geeft toe dat de prognose van een 2 tot 5 procent hogere organische brutobedrijfswinst (ebitda) in 2020 te ambitieus is en verwacht eerder een daling van om en bij 10 procent.

De analist ziet echter geen risico voor de balans omdat de 16 miljard dollar beschikbare liquiditeiten moeten volstaan om alle aflopende schulden tot 2024 terug te betalen. Gezien de gedaalde waardering - het aandeel noteert tegen 11 keer de voor 2021 verwachte winst en een vrijekasstroomrendement van 9 procent – raadt KBC Securities aan ‘van de kortetermijnonzekerheid gebruik te maken om posities weer te versterken’.

De twee Belgische ‘bioscoopaandelen’ staan ook op de lijst. Barco zal - als producent van projectoren - zwaar getroffen worden in de tak Entertainment, maar een deel van de omzet komt ook uit Healthcare. De traditionele verkoop van het draadloze presentatiesysteem Clickshare zal dalen nu kantoren dicht zijn, maar bedrijven worden zich wel bewust van de voordelen van conferentiesystemen. Een sterk punt van Barco is de nettokaspositie van 250 miljoen euro.

Kinepolis heeft als voordeel dat meer dan 70 procent van de kosten variabel zijn en dankzij zijn werkkapitaal - onder meer nodig om de rekeningen aan filmproducenten te betalen -beschikt de bioscoopgroep over 120 miljoen euro cash op de bank. Met een maandelijkse cashburn van 6 tot 10 miljoen euro kan Kinepolis het dus lange tijd uitzingen.

Telecom en farma

Dat Orange Belgium, UCB en WDP als storm trotserende aandelen uit de bus komen, is minder een verrassing. De telecomsector biedt doorgaans goed weerstand in perioden van recessie en berenmarkten, en dat zal nu niet anders zijn, denken de KBCS-analisten. Orange Belgium heeft bovendien een gezonde balans, weinig schuldverplichtingen en genereert vlotjes cash.

Ook het farmabedrijf UCB is als defensief aandeel vrij goed geplaatst. Met de sterke prestatie van de kernproducten Cimzia en Vimpat, duidelijke vooruitgang voor Evenity en de marktaanvraag voor bimekizumab die er aankomt, denken de analisten dat UCB voor de komende twee jaar vrij goed beschermd is.

Voor de logistieke sector blijven de fundamentals op lange termijn onveranderd en daarmee komt de logistieke vastgoedspeler WDP in beeld. WDP kan rekenen op regelmatige huurinkomsten uit een gediversifieerde portefeuille. KBC Securities denkt dat de magazijnverhuurder de komende twee jaar niet om vers kapitaal verlegen zal zitten.

Het aandeel D’Ieteren is overdreven afgestraft (-40%) in verhouding tot de economische blootstelling aan het coronavirus. KBC Securities Analisten

Een zevende Belgisch bedrijf waarmee beleggers zich kunnen wapenen, is volgens het beurshuis D’Ieteren . Het aandeel is overdreven afgestraft (-40%) in verhouding tot de economische blootstelling aan het coronavirus, klinkt het. De Brusselse groep beschikt bovendien over een nettokaspositie van meer dan 1,4 miljard euro, die voor de coronacrisis uitbrak zowat de helft van de marktkapitalisatie uitmaakte.

Vier Nederlandse aandelen

KBC Securities schuift ook vier Nederlandse bedrijven naar voren die het beleggersleed kunnen verzachten. Bij de maker van chipapparatuur ASMI – ‘een van onze favoriete aandelen in de huidige omgeving’ – worden mogelijk bepaalde leveringen verschoven van het eerste naar het tweede of derde kwartaal, maar de investeringsplannen voor 2020 blijven overeind. Sinds de verkoopgolf wegens het coronavirus begon, verloor het aandeel zowat 40 procent van zijn waarde zodat de verhouding tussen ondernemingswaarde en bedrijfswinst is gedaald van rond 13 tot 6 à 7.

Als de toestand kalmeert en de visibiliteit verbetert, denken we dat Basic-Fit de draad weer opneemt. KBC Securities Analisten

Basic-Fit wordt geprezen om zijn ‘uniek businessmodel’, waardoor de uitbater van fitnesscentra snel marktaandeel kan inpikken. ‘Als de toestand kalmeert en de visibiliteit verbetert, denken we dat het bedrijf de draad weer opneemt’, aldus het beurshuis, dat de koersval van 60 procent als een interessant instappunt ziet.