Elia én Melexis kandidaten voor Bel20-zitje

Elia is topkandidaat om Barco te vervangen, Melexis moet hopen dat het oranje ING niet meer genoeg 'belgitude' rest.

Na de recordrally van de jongste jaren mag het gerust verbazing wekken: met een beurswaarde van 4 miljard euro is Melexis nu nummer 15 op de lijst van grootste Belgische aandelen. En toch noteert de ontwikkelaar van chips nog steeds niet in de Bel20 en is er ook geen garantie dat hij op 19 maart bij de jaarlijkse herziening in de beursbarometer 'mag'.

De reden is het intussen vuistdikke Bel20-reglement, waardoor de beursgraadmeter intussen ver is afgegleden van het principe van de '20 grootste Belgische aandelen' waarmee hij in 1991 is afgetrapt.

In de loop der jaren heeft de beursdirectie niet alleen uit de beurswaarde de aandelen die in vaste handen zijn weggefilterd, maar ook de verplichting opgelegd dat de aandelen voldoende druk verhandeld moeten worden. Een regel die vaak in het nadeel werkt van Belgische bedrijven met veel trouwe langetermijnbeleggers, zoals Lotus Bakeries en Gimv.

Bovendien waren er op den duur geen 20 Belgische bedrijven meer die aan alle criteria voldeden, zodat in de loop der jaren buitenlandse koekoeksjongen zoals eerst Engie en later ING in de 'Belgische' barometer kwamen.

De vraag is of de 'oranje' bank nog voldoende belgitude heeft. Pagina 326 van het ING-jaarverslag over 2019 - in 2020 na de jaarlijkse Bel20-herziening gepubliceerd - leert immers dat van de 53.431 voltijdse personeelsleden van de groep België er nog 7.694 telde. 14,4 procent dus.

En dat is minder dan wat - haal even adem - puntje 5.2.1, II van het reglement stipuleert: 'Bel20-leden met een andere referentiemarkt dan Euronext Brussel mogen in de Bel20 blijven zolang minstens 15 procent van het personeel Belgisch is.'

Het ING-zitje wankelt dus. Idem voor dat van Barco . Na het horrorjaar 2020 staat de beeldvormingsgroep op de ranglijst volgens berekeningen van KBC Securities nog maar op plek 24 van de grootste bedrijven, of 23 als ING niet meer voldoende belgitude zou hebben. Lager dan 22 betekent automatisch de exit.

Omgekeerd staat Elia volgens de berekeningen van KBC op plek 15 - 14 zonder ING te tellen - en vanaf 18 betekent dat automatisch een entreeticket. En dus is de netbeheerder de topkandidaat om Barco te vervangen. Bij het brede publiek zijn de hoogspanningslijnen niet geliefd, maar beleggers zijn verzot op het recessie-immune verdienmodel én dividend van de netbeheerder.

Melexis strandt op de ranglijst van KBC Securities op plek 19 en dus net buiten de 'automatische promotie'. Tenzij dus ING moet wijken. In dat geval zou de chipontwikkelaar eindelijk de Bel20 in kunnen. Wat na het groeiparcours over de jongste tien jaar een verdiende promotie zou zijn. Sinds eind 2009 biedt Melexis beleggers inclusief geherinvesteerde dividenden jaarlijks gemiddeld 31,5 procent rendement, tegenover 7,5 procent voor de Bel20.