'Elke koerszwakte bij UCB is koopkans'

'Uitstel, geen afstel.' Dat is de consensus bij analisten, nu potentiële blockbuster Bimzelx wat langer geduld moet oefenen op het toegangsticket voor de cruciale Amerikaanse markt.

Echt hard liggen beleggers maandag niet wakker van de vertraging die UCB met zijn potentiële blockbuster Bimzelx op de cruciale Amerikaanse markt oploopt. De biofarmagroep noteerde kort na de opening tot 3 procent lager, maar noteert intussen zo goed als stabiel.

De Amerikaanse farmawaakhond FDA liet UCB dit weekend weten dat er vertraging is in de procedure om Bimzelx, de potentiële blockbuster van de groep en een cruciale aanjager van de groeimotor later dit decennium, als psoriasismiddel goed te keuren. De reden? U raadt het: Covid-19. Die maakt het moeilijker voor de waakhond om de Europese productiesites van Bimzelx te inspecteren.

De Amerikaanse markt is met haar hoge prijzen voor geneesmiddelen veruit de belangrijkste markt voor zowat alle farmabedrijven in de wereld, ook al is in aantal patiënten de Europese markt even belangrijk.

'Het uitstel is teleurstellend wat de timing betreft, maar bevestigt tegelijk dat de FDA op de vertraging bij de inspecties na geen andere issues met het middel heeft', zegt Kepler Cheuvreux-analist David Evans.

Eenzelfde teneur bij Peter Welford, een analist bij het beurshuis Jefferies. 'Wij blijven ervan overtuigd dat Bimzelx potentieel jaarlijks tot 4 miljard dollar omzet kan draaien, waarvan 1,5 miljard in psoriasis'.

'Elke terugval in de koers is voor langetermijnbeleggers een koopgelegenheid', stelt Welford. Hij stipt aan dat er voor UCB, ondanks de valse start, nog een pak onderzoeksresultaten in de pijplijn zitten (zie tabel onderaan), die telkens potentiële katalysatoren voor de beurskoers zijn.