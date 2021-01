Elon Musk tweet bitcoin hoger

De cryptomunt stijgt stevig nadat Tesla-topman Elon Musk de munt in zijn Twitterprofiel zet.

De bitcoin schiet vrijdag plots 11 procent hoger tot 37.031 dollar. De oorzaak van de stijging moet gezocht worden bij de rijkste man van de wereld: Elon Musk.

Want Elon Musk heeft in zijn Twitterprofiel ineens de hashtag 'bitcoin' gezet:

De CEO van Tesla geeft geen directe uitleg over waarom hij de cryptomunt in zijn profiel plaatste maar zegt in een tweet wel: 'Achteraf was het onafwendbaar'. Hij noemt de munt alleen niet letterlijk in zijn tweet:

Eerder op de dag zorgde Musk ook voor een koersopstoot in de Dogecoin, een andere cryptomunt, nadat hij een plaatje tweette van een 'Dogue' magazinecover. De digitale munt, die initieel als grap werd gecreëerd, is in de laatste 24 uur maar liefst 300 procent gestegen.

Onafhankelijk van Musk zei Eric Peters van One River Asset Management tegen het persbureau Bloomberg dat zijn hefboomfonds nu meer dan 1 miljard dollar aan digitale activa heeft. Peters stelde daarbij dat de omarming van cryptomunten door institutionele beleggers alleen maar groter wordt.