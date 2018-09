Engie uit de Bel20? Bloemen noch kransen.

De voorbije tien jaar heeft Engie patriottische beleggers in een Bel20-fonds meer schade berokkend dan de Fortis-implosie.

Euronext heeft deze zomer geruisloos - nog maar eens - het vuistdikke reglement voor de Bel20, de korf steraandelen van de Brusselse beurs, vertimmerd. Belangrijkste impact: er staat zo goed als zeker een vervaldatum op het lidmaatschap van Engie .

Tot nog toe bepaalde regel - haal diep adem - 5.2.1.III, 1) dat buitenlandse bedrijven in de Bel20 konden blijven, zolang meer dan 10 procent van hun personeel Belgisch is. Dat minimale percentage is in de huidige regel 15 procent geworden. En dus zit de Franse nutsreus met zijn minder dan 11 procent 'belgitude' op de wip.

Even belangrijk: voortaan moeten bedrijven hun hoofdnotering op de Brusselse beurs hebben om in de Bel20 te komen. En dat is een goede zaak: de voorbije jaren hebben een hele reeks buitenlandse bedrijven de 'Bel' van de Bel20 serieus verwaterd en Belgische beurskampioenen als Melexis, WDP en Lotus Bakeries - dat dit jaar voor de 16de keer in 17 jaar de Bel20 zal kloppen - keer op keer de weg naar de de beursbarometer versperd.

Voor de zeldzame 'echte Belgen' die nog via een Bel20-beleggingsfonds zo patriottisch mogelijk proberen te beleggen, was Engie de jongste jaren een molensteen voor het rendement. Engie is met een koersval van 13 procent sinds nieuwjaar op weg dit jaar voor de achtste keer in tien jaar slechter te doen dan de Bel20.

Bovendien beloont één van de kronkels van het Bel20-reglement wanprestaties. Euronext plafonneert bij de jaarlijkse herziening de weging van de grootste bedrijven op 12 procent. Na elk ontgoochelend jaar waarbij Engie ‘maar’ zo’n 10 procent van de Bel20 meer uitmaakte, werd bij elke jaarlijke herziening Engie door de beurs weer opgekrikt tot het plafond van 12 procent.

Het resultaat: sinds Engie op 22 juli 2008 als GDF Suez ontstond, kostte de Franse nutsgroep de Bel20 liefst 244 punten (zie grafiek). Anders gesteld: zonder Engie zou de Bel20 nu op bijna 4.000 in plaats van op goed 3.700 punten noteren.

We becijferden met dank aan Bloomberg wat de Bel20-leden sinds de intrede van de eerste buitenlander in de barometer - Engie-voorloper Suez - op 15 november 2015 de houders van een Bel20-fonds opgeleverd of gekost heeft. Opmerkelijk: de wanprestatie van Engie over het voorbije decennium berokkende nog meer schade dan de Fortis-implosie, alleen de perte totale van Dexia woog nog zwaarder op het Bel20-rendement.

Eerlijkheidshalve moeten we er aan toevoegen dat per saldo Suez/GDF/Suez/Engie een positieve impact had op de Bel20, dankzij de euforische eerste paar jaar. Bij de fusie van Gaz de France en Suez op 22 juli 2008, technisch gezien een overname door de eerste, was de nutsgigant even 'top of the world' als waardevolste nutsbedrijf ter wereld. Daarna hakten de zware economische crisis, de lage stroomprijzen en de uitgemolken Belgische koe Electrabel zwaar in op de resultaten.

Maar of buitenlandse bedrijven nu renderen of niet - beleggers huiveren nog altijd bij de gedachte aan de Bel20-doortocht van Delta Lloyd - is eigenlijk naast de kwestie. Belangrijkste punt is dat de Bel20 een 'Bel' moet zijn, een uithangbord van het kruim van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Dat is het nu manifest niet.

8 Seriële ontgoochelaar De voorbije tien jaar presteerde Engie acht keer slechter dan de Bel20

'Suez is even Belgisch als pakweg Fortis', wuifde de beursdirectie de kritiek destijds weg. Daarbij ging ze voorbij aan het feit dat Fortis en opvolger Ageas net als AB InBev, spijts het recente kwakkelparcours de grootste weldoener voor de Bel20-belegger, hun beslissingscentrum in België hebben en dus het etiket 'Bel' verdienen.