‘Er is een tekort aan alle goudmunten'

De interesse in goud zit al een poos in de lift, maar het conflict in Iran doet nog meer beleggers goudmunten kopen. Handelaars signaleren een tekort.

Goud wordt in Londen en New York in dollar verhandeld. In de voorbije week ging de prijs voor het eerst sinds maart 2013 boven de kaap van 1.600 dollar voor een ounce (31,1 gram). Om het record uit 2011 (1.900 dollar) te evenaren moet de prijs nog met 19 procent stijgen.

Omgerekend naar euro noteert goud al op het hoogste peil ooit (zie grafiek hieronder). Een staaf van 1 kilo kost ongeveer 45.000 euro. Een stevig bedrag. ‘Ik heb een klant die elke twee maanden een kilo koopt. Vanaf 1 kilo lever ik gratis aan huis. Ik ben daarvoor verzekerd’, zegt een gespecialiseerde goudhandelaar. Voor de kleinere portefeuilles zijn goudmunten - een slordige 1.400 euro voor een klassieke Krugerrand - haalbaarder.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De klassieke manier om in goud te beleggen is de aankoop van munten of staven. Sommige beleggers zweren bij fysiek goud omdat ze geen vertrouwen hebben in de banken. ‘Het is een vorm van diversificatie om een gedeelte van de portefeuille buiten het financieel systeem te houden’, zegt een goudliefhebber.

De klassieke banken staan steeds minder te springen om fysiek goud te verhandelen. KBC is ermee gestopt. Bij ING kan het nog maar in een vijfde van de kantoren. ‘De banken nabij onze winkels verwijzen hun klanten door naar ons’, zegt Jan Van Cutsem, een gewezen medewerker van KBC en de stichter van The House, een goudhandelaar. ‘Goud verhandelen is voor een bankkantoor een te grote last en het brengt te weinig op.’

Van Cutsem zag al in de weken voor Nieuwjaar de interesse toenemen. ‘Na Nieuwjaar gingen we op 6 januari open en zagen we meteen het effect van de onrust in Iran.’ De kopers zien goud als een verzekering in onzekere tijden. Maar er zijn ook meer verkopers die van de recordprijzen gebruikmaken om hun stukken van de hand te doen.

Momenteel is goud vooral een kopersmarkt. Dat laat zich voelen in de voorraden. ‘Jarenlang was er een te groot aanbod aan goudmunten. Dat overschot is langzaam weggewerkt door kopers die goud wegstoppen en er niet meer naar omkijken. Nu kunnen we stellen dat er een tekort is aan alle goudmunten. Ik verwacht dat het probleem nog groter wordt en dat de premies zullen stijgen’, zegt Van Cutsem. De premie is het verschil tussen de prijs van het goud dat in een munt zit en de koers van de munt.

De prijzen van de Krugerrand en de Maple Leaf leunen het dichtst bij de goudprijs aan. Voor een Australische Nugget en een Amerikaanse Eagle ligt de premie hoger.