'Er is geen reden voor grote beurscorrectie'

De gunstige economische vooruitzichten en bedrijfswinsten zijn belangrijker dan het handelsconflict tussen de VS en China, zegt Tom Simonts, econoom van KBC.

De Europese aandelenmarkten reageren vrijdag negatief op de sterke koersdalingen in Azië en de VS. Ze noteren in de vroege namiddag zowat 1 procent lager dan donderdag nadat ze eerder op de dag 2 procent in het rood waren gedoken.

'De trigger is Donald Trump', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Hij verwijst naar de taksen die de Amerikaanse president donderdagavond aankondigde op ingevoerde Chinese producten met een waarde van 60 miljard dollar. China reageerde vrijdagochtend met heffingen op Amerikaanse producten.

De benoeming van Bolton is misschien groter nieuws dan de verkoopgolf op de markten. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco Dewaay

Maar verscheidene analisten beklemtonen dat de actie van Trump niet de enige reden is waarom de aandelenmarkten al enkele dagen onder druk staan. Simonts verwijst naar de daling van de Europese vertrouwensindicatoren en Gijsels naar de problemen van technologiebedrijf Facebook en de taks die Europa wil heffen op techbedrijven.

Hardliner

Frank Vranken, de hoofdstrateeg van Puilaetco Dewaay, vestigt de aandacht op de benoeming van de hardliner John Bolton tot veiligheidsadviseur van Trump. 'Bolton suggereerde in 2015 dat een aanval op Iran kan slagen. En een preventieve aanval op Noord-Korea is volgens hem legitiem. 'De benoeming van Bolton is misschien groter nieuws dan de verkoopgolf op de markten.' De Zuid-Koreaanse won is vrijdag de grootste daler op de valutamarkten.

We zijn voorzichtig positief gestemd. De economie blijft goed en de winstgroei blijft goed. Het is te vroeg om te zeggen: dit is het einde van het economisch herstel. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

Toch maakt Vranken zich voorlopig geen grote zorgen. 'Het is mogelijk dat de beurzen nog een beetje dalen, maar er is geen reden om te geloven dat we afstevenen op een grote correctie van meer dan 15 procent. De wereldeconomie is meer dan oké, beleggers hebben veel cash en de langetermijnrente is nog steeds laag.' De Dow Jones en de EuroStoxx50 noteren nu zowat 10 procent onder hun jongste piek.

Gijsels zit op dezelfde golflengte. 'We zijn voorzichtig positief gestemd. De economie blijft goed en de winstgroei blijft goed. Het is te vroeg om te zeggen: dit is het einde van het economisch herstel. Maar de risico's zijn toegenomen en daarom is de marktreactie logisch.'