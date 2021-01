'Er is geen veralgemeende zeepbel op de markten'

'Er is een fundament voor de stevige waardering van de markten', zegt Hans Dewachter in zijn eerste interview als nieuwe hoofdeconoom van KBC. De overheid waarschuwt hij omzichtig om te gaan met het afbouwen van de coronasteun.

Er zijn saaiere tijden om je debuut te maken als hoofdeconoom van een bankverzekeringsgroep. Een ongeziene coronacrisis, snel oplopende overheidsschulden, centrale banken die op hun tandvlees zitten, waarschuwingen voor zeepbelvorming op de financiële markten: aan onderwerpen geen gebrek voor Hans Dewachter, sinds twee maanden de nieuwe hoofdeconoom van KBC.

Met zijn carrièreswitch verandert de 54-jarige Dewachter van rol, van bankwaakhond naar bankmedewerker. Dewachter stapt over van de Nationale Bank, waar hij als senior coördinator van het macroprudentieel beleid jarenlang nauw betrokken was bij het toezicht op de financiële stabiliteit. In die functie draaide hij mee in diverse comités op Europees niveau, tot en met de Europese Centrale Bank (ECB). Hij blijft verbonden aan de KU Leuven, waar hij deeltijds hoogleraar economie is. Net als Jan Van Hove overigens, zijn voorganger als KBC-hoofdeconoom, die de verzekeringstak van KBC gaat leiden.

Tot voor kort waakte u over de stabiliteit van het financieel systeem. Zijn er op dit moment knipperlichten?

Hans Dewachter: ‘De situatie is zeker niet vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008. Vandaag komen de grootste risico’s uit de reële economie in plaats van uit de financiële sector. Op korte termijn is er de uitdaging van een ordelijke exit uit de coronacrisis. Bij het afbouwen van de ondersteunende maatregelen moet je vermijden dat mensen en bedrijven plots een disproportioneel groot inkomensverlies lijden, wat een neerwaartse spiraal in gang kan zetten en het risico op kredietverliezen kan aanwakkeren. Het is daarom belangrijk dat de overheid in de mate van het mogelijke vasthoudt aan de tijdelijke inkomenssteun zolang er geen economische heropleving is.'

'Op langere termijn is de schuldopbouw een aandachtspunt. Niet enkel bij overheden, maar ook in de private sector. In België en Europa zitten de schulden van gezinnen in de lift, wat een mogelijk risico inhoudt. Als er een grote inkomensschok volgt, kunnen die gezinsschulden als katalysator fungeren.’

Er is veel te doen over de oplopende overheidsschulden als gevolg van de coronacrisis. Hoe houdbaar zijn die schulden, en wanneer is het tijd voor een sanering?

Op korte termijn moeten we zeker niet terugkeren naar een orthodox beleid en zie ik ook geen risico voor de houdbaarheid van de overheidsschuld. Hans Dewachter Hoofdeconoom KBC

Dewachter: ‘De huidige combinatie van soepel budgettair en monetair beleid is noodzakelijk om de coronacrisis op te vangen. De oplopende schuldgraad van de overheid is daarvan een logisch gevolg. Op korte termijn moeten we zeker niet terugkeren naar een orthodox beleid en zie ik ook geen risico voor de houdbaarheid van de overheidsschuld. Eens we een economische heropleving krijgen vanaf de tweede helft van dit jaar en een krachtig herstel in 2022 is het tijd om na te denken over een exitstrategie voor de schuld. Dat veel van de maatregelen tijdelijk zijn en dus automatisch uitdoven, maakt het al wat makkelijker. Daarnaast is het opkrikken van de economische groei op termijn dé motor voor de houdbaarheid van de schuld.’

‘Er dreigt pas gevaar als de schuldgraad structureel zou ontsporen en de markten hun vertrouwen zouden verliezen. Al kan ik geen ‘veilig’ schuldniveau voor de Belgische economie aanduiden. Dat is te moeilijk en afhankelijk van de economische omgeving.’

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt massaal staatsobligaties op om zo de rente historisch laag te houden. Toch slaagt ze niet in haar doelstelling voldoende inflatie te creëren, terwijl er vrees is voor zeepbellen.

Dewachter: ‘De ECB bouwde na haar start in 1999 grote geloofwaardigheid op in het bereiken van haar inflatiedoelstelling (dicht bij 2 procent, red.), maar sinds de financiële crisis is dat doel maar moeilijk bereikbaar. Eigenlijk is dat een ‘mission impossible’ als je ziet dat de ECB drie opeenvolgende crisissen het hoofd moest bieden: de financiële crisis, de Europese schuldencrisis en nu de coronapandemie. Dat de ECB wist te voorkomen dat we in een deflatoire economie met dalende prijzen terechtkwamen, is op zich een grote verdienste.’

‘Intussen is duidelijk dat de limieten van het traditionele monetaire beleid - via het stimuleren van goedkope bankkredieten - bereikt zijn. De ECB zet nu in op een nieuw kanaal: lage rentes voor het budgettair beleid van de overheden.’

Volgens sommigen riskeren die artificieel lage rente en de bijhorende schuldopbouw uit te monden in ontsporende inflatie en het verlies van vertrouwen in ons geld, met goud of de bitcoin als winnende alternatieven.

Dewachter: ‘Ik zie beleggers toch niet massaal in goud stappen omdat ze vrezen voor de stabiliteit van de wereldmunten. De stijgende koers van de euro tegenover de dollar duidt ook niet op wantrouwen in de euro. De markten gaan uit van een lage en stabiele inflatie. Ik geloof dus niet dat een buitensporige inflatieopstoot beleggers wakker houdt.’

‘Ik zou de bitcoin ook allerminst een veilige haven noemen, al gaat het misschien te ver om er louter het label van zeepbel op te kleven. Het klopt dat er door het stimulusbeleid van de centrale banken veel liquiditeit in de markten is. Dat leidt tot een zoektocht naar rendement en stevige schommelingen. Er zijn excessen, zoals de tweet van Tesla-oprichter Elon Musk die verkeerdelijk geïnterpreteerd werd als een verwijzing naar het kleine aandeel Signal Advance, dat daarop explodeerde. Maar dat blijven uitzonderingen.’

‘We kunnen niet spreken van een veralgemeende zeepbel op de markten. Aandelen en zeker obligaties zijn stevig gewaardeerd, maar daar zijn rationele argumenten voor aan te halen.’

Welke argumenten kunnen de hoge waarderingen rechtvaardigen?

Dewachter: ‘Je moet je eerst afvragen welke waarderingsmethode gebruikt wordt. Zo is de koers-winstratio van aandelen (aandelenkoers gedeeld door winst per aandeel, waarbij een hoge ratio wijst op een duurder aandeel, red.) naar boven vertekend door de tijdelijk lage bedrijfswinsten als gevolg van de coronacrisis.’

‘Daarnaast zie ik twee belangrijke redenen voor de hoge waardering van aandelen. Ten eerste is sprake van een voorschot op de economische heropleving na corona, die wereldwijd vrij synchroon zal verlopen. Ten tweede leidt de lage renteomgeving ertoe dat de toekomstige bedrijfswinsten van een aandeel meer waard zijn als je ze vandaag afzet tegen die lage rente. Zelfs met een normale risicopremie voor aandelen leidt dat meteen tot hogere waarderingen. Er is dus een fundament voor de relatief stevige waardering van de financiële markten, ook omdat de lage rente nog een tijd zal aanhouden. Markten zijn zeker gevoelig voor een rentestijging, maar een sterke stijging is niet ons basisscenario. Wij zien een heel geleidelijk herstel van de economie, geen plotse inhaalbeweging die de inflatie en rente fors zou kunnen stuwen.’

Intussen blijven ook de woningprijzen stijgen. Uit voorzorg handhaafde de Nationale Bank vorige zomer de beperkingen die ze de banken oplegt voor het verstrekken van woonkredieten. Is er reden tot bezorgdheid?

Dewachter: ‘De Belgische vastgoedprijzen blijven stijgen, wat niet onlogisch is gezien de lage rente en de zoektocht naar rendement. Ons model gaat uit van een overwaardering met 10 procent, wat niet overdreven is. Andere modellen, zoals die van de ECB, komen uit op een overwaardering van 30 tot 35 procent. Het verschil heeft mogelijk te maken met verschillende definities van inkomen, waarbij wij het beschikbare inkomen aanvullen met de ondersteunende pandemiemaatregelen. Intussen zien we dat het aantal woningen op de markt stilaan begint te stijgen, vooral in de steden. Dat wijst op een potentieel overaanbod op termijn, wat de prijzen moet drukken.’

Een hogere economische groei is volgens u cruciaal. Hoe krik je die op in België?

De grote winst voor het opkrikken van onze economische groei moet komen van een verhoogde productiviteit. Hans Dewachter Hoofdeconoom KBC

Dewachter: ‘Dat is sowieso een hele uitdaging, nu de potentiële groei wereldwijd in een dalende trend zit. Je kan de verschillende groeicomponenten aanpakken, al zit er niet overal evenveel rek op. Meer werkgelegenheid creëren is een optie, maar is niet evident als je weet dat de totale arbeidsbevolking in België vanaf dit jaar begint te dalen. De werkzaamheidsgraad (het percentage werkenden tegenover de bevolking op beroepsleeftijd, red.) opkrikken is belangrijk, met daarbij aandacht voor herscholing en de creatie van de juiste arbeidsplaatsen.’