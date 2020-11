'Er zal nog jaren geen alternatief voor aandelen zijn'

Misschien nog het meest uitzonderlijke van het pandemiejaar 2020: een gesprek met een Duitser die relaxed is over de schuldenexplosie in Europa en de wereld.

Klaus Kaldemorgen is een verfrissende gesprekspartner. In een fondsenwereld die gedomineerd - zeg maar gemonopoliseerd - wordt door 'Angelsaksen' is de minzame 66-jarige Rijnlander de regelbevestigende uitzondering. Kaldemorgen is een veteraan onder de beurswatchers: sinds 1982 stippelt hij mee de beleggingsstrategie uit bij de Duitse vermogensbeheerder DWS. Vooral in de jaren 90 verwierf hij faam, toen hij de notoir risicoaverse Duitsers in groten getale de beurs liet ontdekken en liet meesurfen op de beurshausse van dat decennium.

De beloning, sinds 2011: een eigen 'speeltuin', DWS Concept Kaldemorgen. Een fonds dat na een decennium meer dan 10 miljard groot is. Tijd om na drie jaar weer eens Kaldemorgen - die, tussen haakjes, nog niet aan pensioen denkt - te polsen, zeker nu de Angelsaksen unaniem de 'full bull' beursrally cheerleaden. Deze keer niet bij een koffie in Brussel, maar afstandelijk via conferencecall, corona oblige. Kaldemorgen zucht bij het begin van het gesprek: 'Wees maar zeker dat ik eerst in de rij zal proberen te staan voor een vaccin. Ik mis reizen enorm. Afspraak in Brussel zodra het weer kan!'

Over die vaccins: de beurzen hebben er een stevige rally op zitten. Terecht? En is er nog rek op die rally?

Klaus Kaldemorgen: 'Kort gesteld: ja. De timing van de aankondiging van Pfizer en BioNTech, en later Moderna, was niet verrassend. Wel het uitzonderlijk goede resultaat: meer dan 90 procent efficiëntie.'

'Dat betekent ten eerste dat er nu een vervaldatum op de pandemie staat. Dat is extreem goed nieuws. Natuurlijk geldt ook in deze dat het reizen vaak leuker is dan aankomen. En we misschien dus al het beste deel van de rit gehad hebben.'

'Maar vergeet de tweede factor niet. De pandemie heeft tot een enorme schuldenexplosie geleid. Dat wil zeggen dat centrale banken de rente nog jaren dicht bij nul moeten houden. En dus ook dat er de komende jaren geen alternatief zal zijn voor aandelen.'

U bent Duitser. Ben u niet bijna verplicht om u zorgen te maken over die schuldenexplosie?

Kaldemorgen: (lacht) 'Uiteraard mogen we nooit helemaal stoppen ons daar zorgen over te maken. Maar je moet ook goed snappen wat er nu gebeurt. Centrale banken genieten van een gratis lunch. Ze kunnen de geldhoeveelheid verhogen zonder dat dat gevolgen heeft voor de inflatie, gelet op de vele vrije capaciteit die er nog in de economie is. Het geld vloeit veeleer naar de financiële markten, wat meer mijn punt maakt dat er geen alternatief is voor aandelen.'

Aandelen dus. Dan komen we bij de eeuwige discussie: hoogvliegende groeiaandelen of 'waarde', bedrijven die goedkoop noteren?

Kaldemorgen: 'Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar een scherp economisch herstel gaan zien. En dus moet je kijken naar cyclische sectoren zoals auto's, chemie en banken. Maar let daar op dat je in value belegt, niet in value traps. Zoek bedrijven op met een gezonde balans die niet structureel met kopwinden kampen. In de financiële sector bijvoorbeeld zijn er veel kopwinden. Daar merk je dat alle grote nieuwe spelers Amerikaans zijn, met Visa, Mastercard en PayPal, dankzij de enorme thuismarkt. Europa heeft op dat vlak een grote handicap.'

'Je kunt niet ontkennen dat het met groeiers in de digitale sector hard is gegaan. Negen van de tien grootste bedrijven in de wereld zijn techgiganten. Met gemiddeld 40 procent rendement, tegenover grosso modo nul voor de markten in het algemeen.'

Veel mensen kijken met verbazing naar de florerende beurzen, terwijl de reële economie in de lappenmand ligt. U ook?

Kaldemorgen: 'Nee. Ik zie geen kloof tussen Wall Street en Main Street. De beurzen weerspiegelen een economie die in een rotvaart aan het veranderen is. Kijk om je heen en merk hoe alomtegenwoordig bedrijven als Amazon en Microsoft in ons leven zijn geworden, van winkelen over werken tot sociale contacten.'

'Idem voor Apple en het ecosysteem rond de iPhone. Het is geen toeval dat de beurswaarde van Apple nu even groot is als die van de Duitse aandelenmarkt.'

'Het enige dat beleggers in het achterhoofd moeten houden, is regelgeving. Overheden in heel de wereld zullen proberen de almacht van digitale spelers in te perken. Op dat vlak vind ik China, dat te elfder ure de beursgang van de fintechspeler Ant Group afblokte, een belangrijk signaal. Fundamenteel zal meer regelgeving misschien niet veel veranderen, maar potentieel kan die wel de winstgroei afremmen.'

Drie jaar geleden omschreef u goud als een prima diversificatie en buffer in elke portefeuille. Nog altijd?

Kaldemorgen: 'Zeker. Op dit ogenblik maakt goud 9,5 procent uit van de portefeuille, dicht tegen de maximumgrens volgens onze interne spreidingsregels. Goud blijft een zeer goede diversificatie omdat het veel minder volatiel is dan aandelen. Daarom beleg ik ook in fysiek goud, niet in volatiele goudmijnen.'

Wat met de oceaan van nulrentende obligaties? Wat moet een klassieke risicoaverse Belgische belegger doen?

Kaldemorgen: 'Ik snap het dilemma. Kwaliteitsobligaties horen ondanks die nulrente thuis in een evenwichtige portefeuille. Hetzelfde argument als voor goud. Je hebt een soort van rustpunt, een veilige haven in je portefeuille nodig. Daarom zijn Europese kwaliteitsobligaties interessant. Maar voor wie bereid is het valutarisico te dragen, zou ik toch eerder Amerikaanse Treasuries aanraden. Die bieden iets meer rendement dan Europese en zijn ook extreem liquide. Ze worden voor een reden een veilige haven genoemd.'