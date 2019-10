'Er zijn nog Europese parels voor beleggers'

Vermogensbeheerder Columbia Threadneedle zoekt naar bedrijven die op de een of andere manier een concurrentieel voordeel hebben. Dat kan via een portefeuille van sterke merken zijn, zoals bij Pernod Ricard.

Ondanks de vertragende groei op het oude continent zijn in Europa nog interessante bedrijven te vinden, zegt de vermogensbeheerder Columbia Threadneedle. Bedrijven die een ‘je ne sais quoi’ hebben.

Hoewel Columbia Threadneedle Investments zijn Europees hoofdkwartier in Londen heeft, nodigde de internationaal actieve vermogensbeheerder de financiële pers vorige week uit in Parijs. In en rond Parijs zijn diverse bedrijven gevestigd die, net omdat ze door en door Europees zijn, een aantrekkingskracht op beleggers elders in de wereld uitoefenen.

‘Voor ons European Select Fund speuren we naar Europese ondernemingen met uitzonderlijke activiteiten, met de bedoeling ze lange tijd bij te houden’, zegt fondsbeheerder Benjamin Moore. Als goede huisvader moet je niet in een index investeren, vindt hij, maar in specifieke bedrijven die groei, rendement op het geïnvesteerd kapitaal en duurzaamheid combineren. Duurzaamheid moet hier worden verstaan als de factoren die een bedrijf doen floreren en vooruitgaan, en niet in de ecologische betekenis.

Concurrentieel voordeel

Moore zoekt naar bedrijven die op de een of andere manier een concurrentieel voordeel hebben. Dat kan via een portefeuille van sterke merken zijn, zoals bij Pernod Ricard. Behalve de Franse anijsdranken heeft de Franse drankengroep onder meer de cognac Martell, Absolut Vodka, het whiskymerk Chivas Regal en de exclusieve champagne Perrier-Jouët in huis. Het zijn namen als een klok, met een heel eigen karakter, waarvoor de nieuwe rijken in China graag hun kredietkaart bovenhalen.

Een goede huisvader moet niet in een beursindex beleggen, maar in specifieke bedrijven. benjamin moore fondsbeheerder columbia threadneedle

Het produceren en verkopen van kleding voor de grote massa vindt Moore in wezen ‘een vreselijke business’, maar dat je er groot mee kunt worden, staat buiten kijf. Een cruciaal element voor een speler als Inditex, de groep boven ketens als Zara en Massimo Dutti, zijn de productiekosten. Ook schaalvergroting kan voor een bedrijf een concurrentieel voordeel betekenen.

De Franse groep Ellis is via de overname van tal van kleine, veelal familiale wasserijen en een efficiënte logistiek uitgegroeid tot een van de grote spelers inzake linnen en werkkledij in Europa. Aan veel hotels, ziekenhuizen en rusthuizen verhuurt Ellis lakens en handdoeken, die worden opgehaald, gewassen en weer aangeleverd. Het is weinig verwonderlijk dat Ellis een belangrijke klant is geworden van Jensen Group, de beursgenoteerde Belgisch-Deense fabrikant van industriële wassystemen.

Een onderneming die een echte disruptie in de voedingsindustrie heeft teweeggebracht, is Chr. Hansen. Door te focussen op voedselculturen (bacteriën, gisten, schimmels), op enzymen en natuurlijke kleurstoffen is het Deense bedrijf een belangrijke en onmisbare schakel in de voedingsindustrie, in het bijzonder voor zuivelbedrijven. ‘Geen twee bacteriën zijn dezelfde. Als je als kaasmaker een bacterie verandert, verandert je hele business’, merkt Moore op. Chr. Hansen heeft de voedingssector ingrijpend gewijzigd en puurt daar geld uit.

Data-oceaan

Een concurrentieel voordeel kan een bedrijf ook bereiken via een netwerkeffect, en dat is wat Dassault Systèmes heeft gedaan. Het Franse technologiebedrijf ontwikkelde systemen waarmee ingenieurs op een efficiënte manier kunnen vissen in de data-oceaan. Door die data te structureren kunnen ze vervolgens, gebruikmakend van 3D en virtual reality, nieuwe producten ontwikkelen.

90 procent 90 procent van alle vliegtuigen en 80 procent van alle auto’s die in de wereld worden gebouwd, zijn ontwikkeld op het platform van Dassault Systèmes.

90 procent van alle vliegtuigen en 80 procent van alle auto’s die in de wereld worden gebouwd, zijn ontwikkeld op het platform van Dassault Systèmes. Het platform heeft in beide sectoren een ware revolutie ontketend. 35 jaar geleden hadden Japanse merken als Honda en Toyota vijf jaar nodig om een auto te ontwikkelen, tegenwoordig klaren ze de klus in twaalf maanden. Een prototype maken of testen in de windtunnel, dat hoeft allemaal niet meer. Bovendien gebeurt de productie niet meer op voorhand, maar op maat: de wagen wordt pas geassembleerd wanneer de koper al zijn persoonlijke wensen heeft doorgespeeld.

Al die bedrijven hebben een plaats gekregen in het European Select Fund van Columbia Threadneedle. Bij de toptienposities vinden we ook andere grote namen als Unilever, L’Oréal, Adidas en Novo Nordisk terug. ‘Het zijn stuk voor stuk ondernemingen van hoge kwaliteit die op lange termijn groei kunnen opleveren. Het zijn superstars die een concurrentieel voordeel koppelen aan prijszettingskracht’, zegt Moore.