‘Er zit nog wat jus in deze opwaartse rit'

Volgens BNP Paribas Fortis is het in 2020 aan politici als Angela Merkel (r.) om de stimulus over te nemen van ECB-voorzitster Christine Lagarde

De eindejaarsrally bracht de Europese beurzen naar het hoogste peil in vier jaar. BNP Paribas Fortis ziet nog ruimte voor hausse in 2020, dankzij meer ‘Keynesiaanse’ overheden.

De (ultra)lage rente. Het is dé factor waar beleggers dit jaar mee worstelen en dus logisch de rode draad bij de vooruitzichten die BNP Paribas Fortis voor 2020 schetste. Want verdwijnen gaat de nul niet volgend jaar. De grootbank verwacht dat de Amerikaanse centraal bankiers de rente nog twee keer bijknippen, terwijl de Europese collega’s de rente naar minus 0,6 procent duwen.

‘De lage rente is een gedroomde kans voor de overheden om meer publieke investeringen te realiseren’, zegt hoofdeconoom Koen De Leus. ‘Een inhaalbeweging is dringend nodig, want alle Europese overheden spenderen al jaren te weinig om in de toekomstige noden te voorzien.’

Of dat geen recept is om de schulden te laten oplopen, schulden die - lage rente of niet - ooit afgelost moeten worden? ‘Niet indien weldoordacht’, onderstreept De Leus. ‘In de mate dat investeringen in pakweg 5G of infrastructuur de groei opkrikken, kunnen ze zelfs de schuldgraad verlagen’.

Marktstrateeg Philippe Gijsels beaamt. ‘Onvermijdelijk zal het verhaal de komende jaren minder Friedman (vrije markt, red.) en meer Keynes (overheidsinvesteringen, red.) worden. Eigenlijk zien we een situatie zoals in de vroege jaren 80. Toen waren mensen de hoge inflatie hartsgrondig beu, omdat die de ongelijkheid in de hand werkte. Dat gaf centraal bankiers rugdekking om ingrijpende maatregelen te nemen.'

Alles in cash stoppen en de beurzen nog twee jaar zien stijgen is óók een risico Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

'Nu is er een onderbuikgevoel dat de ultralage rente de ongelijkheid in de hand werkt en dus de limieten voor centraal bankiers bereikt zijn. Ergo: het is aan overheden om de rol over te nemen. Dat was ook de boodschap deze maand van Christine Lagarde in haar eerste toespraak als voorzitter van de Europese Centrale Bank’.

De lage rente kan de huidige eindejaarsrally op de beurzen nog een heel eind in 2020 ‘jus’ geven, denkt Gijsels. ‘Veel klanten zijn tijdens het verrassend sterke herstel in 2019 voorzichtig gebleven en hebben nog flink cash. Die zetten ze deels aan het werk. Alles in cash stoppen en de beurzen nog twee jaar zien stijgen is óók een risico’.

De lage rente verandert ook de perceptie of aandelen nu duur of goedkoop zijn. ‘Bij een nulrente kun je bij DDM (dividend discount model, een eenvoudig waarderingsmodel voor a aandelen, red.) 30 of 40 jaar toekomstige cash naar nu verrekenen. Uiteraard vertaalt zich dat in hogere koersen voor typische groeiaandelen’.