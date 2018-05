Erdogan: 'rentes zijn moeder van alle kwaad'

De Turkse president deed de Turkse lira vandaag nog meer de diepte induiken nadat hij rentetarieven 'de moeder van alle kwaad' had genoemd.

Een dubbel tekort op de begroting en de lopende rekening, een inflatie die de pan uit rijst en vluchtend kapitaal. Turkije heeft het allemaal, en toch kon de Turkse president Tayyip Erdogan het niet laten om een uitspraak te doen die de economische stabiliteit van Turkije nog meer in gevaar brengt.

Hij riep vrijdag op tot lagere interesten en beschreef ze als 'moeder van al het kwaad', waarop de Turkse lira weer een flinke duik nam tegenover de dollar en de euro. Een nieuw diepterecord voor de Turkse munt: voor één euro betaal je nu al 5,15 lira. Daarmee behoort het tot een van de slechts presterende valuta's van de opkomende markten dit jaar.

Erdogan voegde daar nog aan toe dat rente aan de oorzaak van inflatie ligt. 'De hoge inflatie is te wijten aan de hoge rente en daarom moeten we de rente verlagen', verklaarde de president tijdens een speech in Ankara. 'We zijn niet geïnteresseerd in de vijanden van Turkije, die zich verschuilen achter speculanten, de rente-lobby en ratingbureau's. Dat zijn niet onze zorgen', besloot hij.

Strijd tegen rente

'Als mijn volk zijn zegen geeft en mij laat voortdoen, zal ik zegevieren in mijn strijd tegen de rente'. Met dergelijke uitspraken breide Erdogan nog een verlengstuk aan de neergang van de lira, die al zeven maanden aan de gang is. Een paar dagen eerder was er nochtans even sprake van een opleving: de lira herstelde zich wat toen het persagentschap Bloomberg en verschillende Turkse media hadden gemeld dat Erdogan zijn economisch team bij elkaar had geroepen om de recente depreciatie van de munt te bespreken.

De gevaarlijke retoriek van Erdogan is erg slecht getimed, want de Turkse centrale bank probeert al geruime tijd de lirakoers en de inflatie onder controle te krijgen. De inflatie in Turkije tikt namelijk bijna af op elf procent, meer dan het dubbele van de rentedoelstelling die de centrale bank nastreeft. Ter vergelijking: de Europese Centrale Bank probeert al maanden de inflatiedoelstelling van twee procent in de eurozone te bereiken met allerlei monetaire stimuleringsprogramma's.

Double digit groei

Maar Erdogan trekt zich van de inspanningen van de Turkse centrale bank en de oververhitte economie dus weinig aan. De minister van economie, Nihat Zeybekci, zei in een interview aan het door de overheid gecontroleerde agentschap Anadolu dat de Turkse regering binnenkort nog meer economische maatregelen gaat aankondigen, zodat de economie nog meer kan groeien. In 2017 groeide de economie met 7,4 procent en voor 2018 wordt een groei van zes procent verwacht. Maar Erdogan wil een groei met dubbele cijfers.

Dat laatste vinden analisten zorgwekkender dan Erdogans kromme redenering over de relatie tussen rente en inflatie. 'Tot nu toe is het vooral retorisch. De centrale bank zal blijven inzetten op een afkoeling van de markt met behulp van een milde renteverhoging. De oproep van Erdogan en Zeybekci over een nog hogere economische groei baart ons wel zorgen', zegt Guillaume Tresca, marktstrateeg van de Franse bank Credit Agricole. De vraag is alleen of de renteverhoging door de centrale bank groot genoeg zal zijn om de ommekeer van de lira waar te maken.