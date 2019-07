Erdogan stuurt gouverneur centrale bank wandelen

Murat Cetinkaya toonde zich tot frustratie van de president niet happig om de rente te verlagen, gelet op de snel oplopende inflatie.

'De zwaarste job ter wereld,' schreven we in september over Murat Cetinkaya. De gouverneur van de Turkse centrale bank mag nu uitblazen, want hij is net door president Recep Tayyip Erdogan de laan uitgestuurd.

Erdogan - die vorige maand bij de 'rerun' van de verkiezingen in Istanbul zijn grootste politieke nederlaag incasseerde - ergerde zich al langer aan Cetinkaya. De gouverneur toonde zich niet bijster happig om de rente te verlagen, gelet op de snel oplopende inflatie in Turkije. De president zette daarentegen de economische theorie op zijn kop door die hoge inflatie toe te schrijven aan de hoge rente.

Cetinkaya wordt nu opgevolgd door vicegouverneur Murat Uysal. 'De heer Uysal benadrukt dat de centrale bank onafhankelijk haar beleid zal blijven voortzetten', luidt het in een korte mededeling. Het is zeer twijfelachtig of dat zinnetje bij buitenlandse beleggers de onrust over het eigengereide optreden van Erdogan kan sussen.

Kapitaalvlucht

Turkije is door een dubbel tekort, op de lopende rekening en op de begroting, sterk afhankelijk van buitenlands kapitaal. Dat kapitaal vlucht in snel tempo het land uit, de centrale bank ziet in ijltempo haar deviezenreserves slinken in de weinig succesvolle pogingen om de val van de Turkse lira af te remmen. Tegelijk voedt die tuimelende lira de inflatie en heeft de snel afbrokkelende koopkracht de economie in een recessie geduwd.

Cetinkya trok in pogingen om de inflatie af te remmen vorig jaar de basisrente met 750 basispunten op, tot 24 procent nu.

Beleggers gaan nu met argusogen kijken naar de eerstvolgende vergadering van de centrale bank, op 25 juli. De inflatie is de voorbije maanden een beetje teruggelopen van 25 naar 15 procent, wat Uysal mogelijk een excuus kan geven om in de rente te knippen.

Die terugloop lijkt echter slechts tijdelijk. De lira is dit jaar tegenover euro en dollar opnieuw 10 procent van zijn waarde verloren, na een koersval van 25 procent in 2018. Met die steeds duurdere euro en dollar voert Turkije letterlijk inflatie in.

Washington

Daar komt nog bij dat de Turkse lira nog een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt: de Verenigde Staten dreigen met sancties tegen Turkije. Washington is bijzonder ontstemd over de beslissing van Ankara om Russische afweerraketten te kopen.