Escalatie coronavirus duwt beurzen in het rood

De beurzen starten de week met stevig verlies, nu steeds duidelijker wordt dat het coronavirus via China de hele wereldeconomie aan het besmetten is.

Nu het coronavirus zich ook duidelijk buiten China begint te verspreiden - van Zuid-Korea over Iran tot Italië - lijken beleggers eindelijk hun 'what me, worry?'-mentaliteit ('centrale bankiers lossen het wel op met een renteknip') te laten varen en moet de 'FOMO-rally' van de jongste maanden even in het vriesvak.