Ethereum dingt naar sterrenstatus in cryptoboom

Ethereum steeg in de jongste 24 uur met 17 procent naar 1.437 dollar. De cryptomunt, waarvan de koers nog meer schommelt dan de bitcoin, ging door zijn record van 2018 om vervolgens scherp terug te vallen. Ether, zoals de digitale munt van het platform Ethereum heet, heeft op haar recordkoers een marktwaarde van 162 miljard dollar. Ze is daarmee even groot als beursbedrijven als L'Oréal, Chevron of Oracle. Ter vergelijking, de bitcoin is aan de huidige koers 694 miljard dollar waard, ruwweg evenwaardig aan een reus als Alibaba.