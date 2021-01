Ethereum op recordhoogte

Bitcoin

Ook de bitcoin gaat maandag stevig hoger en noteert nu aan 34.600 dollar. En dat ondanks de kritiek van de bekende zakenbankier Lloyd Blankfein op de munt. 'Het probleem is dat je bij het betalen in bitcoins niet weet of je geld geeft aan Noord-Korea of Al Qaeda', zegt Blankfein in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC. 'Als de bitcoin echt groot wordt en mensen het daadwerkelijk als betaalmiddel gaan gebruiken, hoe kunnen regulatoren dan nog nagaan hoe bij gebeurtenissen zoals 9/11 bepaalde geldstromen lopen. Door die geldstromen te volgen konden we eerder terroristische aanslagen voorkomen. Willen we dat echt niet meer kunnen? Als ik een regulator was, zou ik hyperventileren door het succes van bitcoin.'