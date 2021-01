Euro blinkt uit op valutamarkt

De dollar en de munten van veel groeilanden hebben in 2020 klappen gekregen, terwijl de euro opvallend sterk presteerde.

De Amerikaanse dollar heeft een slecht jaar achter de rug, omdat hij maar even kon profiteren van zijn status van veilige haven. Dat gebeurde midden maart, toen paniek over de economische impact van de coronacrisis een massale vlucht naar cash en het groene biljet veroorzaakte. Het gevolg was een acute schaarste aan dollars.

De Fed pompte dit jaar meer dan 3.000 miljard dollar extra in de economie.

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), reageerde snel en krachtig. Hij verlaagde de basisrente naar nul, beloofde zonder limiet obligaties op te kopen en stelde via swaplijnen dollars ter beschikking van buitenlandse centrale banken. De Fed pompte dit jaar meer dan 3.000 miljard dollar extra in de economie, waardoor het aanbod van dollars sterk toenam. Ook andere centrale banken activeerden de geldpers, maar zij waren wat 'zuiniger' dan de Fed.

De forse versoepeling van het Amerikaans monetair beleid deed het renteverschil tussen de VS en andere ontwikkelde landen dalen. Daardoor werd de dollar een minder aantrekkelijke munt voor beleggers en verloor hij terrein. Ook de stijging van de tekorten op de Amerikaanse handelsbalans en begroting wogen op het groene biljet.

Europees herstelfonds

De munten van alle belangrijke ontwikkelde landen stegen tegenover de dollar, maar de euro was een van de uitblinkers. De eenheidsmunt steeg voor het eerst in meer dan twee jaar boven 1,20 dollar. Ze profiteerde van de goedkeuring van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Dat fonds helpt vooral de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie.

Daarmee geeft de Europese Unie een signaal dat de lidstaten de krachten bundelen om de zware economische crisis te bestrijden. De financiering van het fonds door de uitgifte van Europese obligaties is een stap naar de creatie van een Europese kapitaalmarkt. Dat maakt Europa aantrekkelijker voor beleggers uit de rest van de wereld. De klim van de euro corrigeerde een deel van de onderwaardering van de eenheidsmunt.

De Zweedse kroon is de enige belangrijke munt die steeg tegenover de euro.

De Zweedse kroon is de enige belangrijke munt die steeg tegenover de euro. Een van de redenen is dat Stockholm erin slaagde de economische schade van de pandemie te beperken. Zweden heeft minder dan andere landen de bewegingsvrijheid van zijn inwoners aan banden gelegd. Mede daardoor was de krimp van de economie er kleiner dan in veel andere landen.

Groeilanden

De Zwitserse frank en de yen, twee klassieke veilige havens op de valutamarkt, hielden stand of konden de schade beperken. De Noorse kroon daarentegen heeft een moeilijk jaar achter de rug, omdat de olieprijs sterk is gedaald.

De munten van de groeilanden waren het slachtoffer van kapitaalvlucht.

De munten van de groeilanden zijn de grootste verliezers van 2020. Zij kregen klappen als gevolg van de kapitaalvlucht. Zoals bij elke crisis repatrieerden beleggers uit ontwikkelde landen kapitaal uit de groeilanden, onder meer om verliezen in eigen land te dekken.