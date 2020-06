Euro domineert markt groene obligaties

In 2019 vond meer dan 50 procent van de uitgiften van groene obligaties plaats in de Europese Unie, blijkt uit een ECB-rapport over het internationaal gebruik van de euro. Van de nieuwe groene obligaties werd ruim 45 procent uitgegeven in euro en 26 procent in dollar. De resterende 29 procent luidt in een andere munt. Van alle obligatie-uitgiften in euro waren bijna 9 procent groene obligaties. Slechts 2,1 procent van de nieuwe dollarobligaties waren groene obligaties.