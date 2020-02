Euro flirt met laagste peil in drie jaar

Ook slechte Europese macrocijfers wegen al meerdere dagen op de euro. De industriële productie in Duitsland, Frankrijk en Italië daalde fors in december, bleek vorige week. Bovendien is niet meteen beterschap in zicht, want de Duitse fabrieksbestellingen daalden in december het meest in tien jaar. De Amerikaanse economie is veel veerkrachtiger. De VS creëerden in januari meer banen dan verwacht.