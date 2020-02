'Euro veert op bij einde corona-epidemie'

De euro is vrijdag gedaald naar het laagste peil in bijna drie jaar. Maar economen zien de eenheidsmunt herstellen wanneer het ergste van de corona-epidemie voorbij is.

In tegenstelling tot de verwachting van de meeste specialisten is de euro de jongste weken blijven dalen tegenover de dollar. De eenheidsmunt zakte vrijdag even naar 1,0827 dollar, het laagste peil sinds mei 2017. Begin dit jaar was de euro nog 1,12 dollar waard.

'De verspreiding van het coronavirus heeft een grotere impact op de Europese economie dan op de Amerikaanse', zegt Dirk Thiels, beleggingsstrateeg van KBC. 'Duitsland heeft uitgebreide handelsrelaties met China.' De Europese economie is afhankelijk van de buitenlandse handel en daarom kwetsbaar als de Chinese economie afkoelt. De dollar profiteerde van zijn status van veilige haven en dat weegt op de euro.

Ook Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, verwijst naar de impact van het coronavirus. 'In het vierde kwartaal van 2019 waren er signalen dat de malaise van de Europese industrie begon af te nemen. Maar veel Europese bedrijven melden dat de epidemie een impact heeft of vermoedelijk zal hebben.'

Europese renteverlaging

Vanden Houte ziet nog andere redenen voor de druk op de euro. 'Het persbureau Bloomberg meldde onlangs dat een extra renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk is. Dat is een ommekeer van 180 graden.' De speculatie over een versoepeling van het monetair beleid neemt toe. Volgens de futuresmarkt is er 52 procent kans dat de ECB tegen december in de rente knipt. De markt raamde die kans begin dit jaar op slechts 28 procent.

Ook de toenemende mogelijkheid dat Donald Trump in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, duwt de euro omlaag. 'Er heerst verwarring bij de Democraten', zegt Vanden Houte. 'De goede score van Bernie Sanders bij de voorverkiezingen maakt het voor de Democraten moeilijk een kandidaat te selecteren die een goede kans maakt tegen Trump.' Veel waarnemers geloven dat de naar Amerikaanse normen extreemlinkse Sanders weinig kans maakt om te winnen tegen Trump.

Thiels merkt op dat de euro ondergewaardeerd is. 'De markt zal later dit jaar anticiperen op dalende renteverschillen tussen de VS en Europa. De timing is moeilijk te voorspellen. Er moet eerst een duidelijk signaal zijn dat de Europese economie herstelt. Dat zal gebeuren als het ergste van de corona-epidemie achter de rug is. Wij zien de euro vooral in het tweede halfjaar herstellen.' KBC voorspelt dat de euro stijgt naar 1,17 dollar eind dit jaar.