Euro veert op door speculatie over afbouw ECB-stimulus

De stijging van de Europese inflatie en de klim van de aandelenmarkten doen de eenheidsmunt stijgen.

De euro is de jongste twee weken licht opgeveerd na een verzwakking midden augustus. De eenheidsmunt steeg donderdag even naar 1,187 dollar en bereikte het hoogste peil in een maand. Ze verstevigde ook tegenover de yen en het pond. Ook de langetermijnrente in de eurozone noteerde wat hoger.

'De inflatie in Europa stijgt en daarom willen de haviken bij de Europese Centrale Bank de stimulus verminderen', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Haviken is de bijnaam voor centraal bankiers die voorstander zijn van relatief strak monetair beleid. De Nederlandse en de Oostenrijkse ECB-bestuurder, Klaas Knot en Robert Holzmann, pleitten voor een vermindering van de obligatieaankopen.

Dinsdag bleek dat de inflatie in de eurozone in augustus is gestegen naar 3 procent, het hoogste peil in tien jaar. De ECB vergadert volgende week donderdag en moet dan beslissen of ze in het vierde kwartaal haar obligatieaankopen afbouwt.

Ook de stijging van de beurzen ondersteunt volgens Vanden Houte de euro. 'Als de beurzen in de lift zitten, profiteert de dollar minder van de vlucht naar kwaliteit. De risicoaversie van beleggers is afgenomen.'

Zwakke Amerikaanse cijfers

Sommige analisten verwijzen ook naar zwakker dan verwachte Amerikaanse cijfers. De Amerikaanse privésector creëerde in augustus veel minder banen dan verwacht. Dat kan de Amerikaanse centrale bank ertoe aanzetten nog wat te wachten met een vermindering van de obligatieaankopen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert vrijdag zijn 'officiële' maandrapport over de arbeidsmarkt.

Vanden Houte spreekt van een 'kleine beweging' van de euro en merkt op dat de dollar nog altijd relatief sterk is. De eenheidsmunt is sinds het jongste dieptepunt op 20 augustus met zowat 2 cent gestegen, maar noteert nog altijd 3 procent lager dan begin dit jaar.

'We zijn wat minder positief over de vooruitzichten van de euro dan enkele weken geleden', signaleert Vanden Houte. 'Een wereldwijd economisch herstel leidt doorgaans tot een wat zwakkere dollar. Maar de opmars van de deltavariant van het coronavirus, vooral in de groeilanden en de VS, doet vragen rijzen over de kracht van de economische heropleving. Bovendien zal de rente vroeger stijgen in de VS dan in Europa.'