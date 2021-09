Euro zakt naar laagste peil in meer dan een jaar

De speculatie over een minder soepel monetair beleid in de VS jaagt beleggers naar de dollar.

De euro is donderdag op de wisselmarkten naar 1,157 dollar gedaald. De eenheidsmunt noteert daarmee op het laagste peil sinds juli vorig jaar. De lage koers van de euro weerspiegelt de opmars van de dollar, die sinds midden vorige week verstevigde tegenover alle belangrijke valuta's.

De handelaars verwijzen vooral naar speculatie over een minder soepel monetair beleid in de VS. De Amerikaanse centrale bank (Fed) signaleerde vorige week dat ze misschien al vanaf november de obligatieaankopen vermindert. Ze maakte ook duidelijk dat de kans op een eerste renteverhoging in 2022 is toegenomen.

Het renteverschil tussen de VS en Europa is toegenomen. Dat maakt dollarbeleggingen aantrekkelijker.

Het vooruitzicht van een afbouw van de stimulus door de Fed heeft het renteverschil tussen de VS en Europa doen toenemen. Daardoor werd de dollar aantrekkelijker voor beleggers. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg sinds de vooravond van de Fed-vergadering met 20 basispunten naar 1,53 procent. De Duitse tienjaarsrente steeg met 14 basispunten naar -0,19 procent.

Evergrande

De dollar profiteerde als veilige haven ook van de bezorgdheid over de toekomst van de Chinese vastgoedreus Evergrande. Mogelijk spelen ook de hoge gasprijzen in Europa een rol. Zij kunnen het herstel van de Europese economie afremmen. In de VS zijn de gasprijzen veel lager.