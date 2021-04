EuroStoxx50 voor het eerst in 13 jaar boven 4.000 punten

De index van de 50 steraandelen van de eurozone is vrijdag voor het eerst in 13 jaar boven 4.000 punten gestegen. Strategen zeggen dat de piek nog niet is bereikt.

Nieuw paradigma

De hoofdstrateeg van Puilaetco verkiest Amerikaanse aandelen boven Europese. 'De vaccinatie tegen het coronavirus en de heropening van de economie zijn in de VS verder gevorderd.' In de VS heeft al 38 procent van de bevolking minstens één prik gekregen, tegenover slechts 17 procent in de Europese Unie. In Europa focust Vranken op kleine en middelgrote aandelen, omdat de winst van die bedrijven relatief meer profiteert van het economisch herstel. Gijsels vindt Europese en Amerikaanse aandelen even aantrekkelijk.