Euronav ruikt een koopkans: zichzelf

Een opvallende mededeling van Euronav : in de twee laatste weken van december kocht de olietankerrederij ruim een half miljoen eigen aandelen in voor 3,47 miljoen euro.

Het is, afgaand op het persberichtenarchief van de groep, de eerste inkoop sinds juli 2016 . In de korte mededeling luidt het dat Euronav 'opportunistisch' blijft inkopen. Lees: de recente koerszwakte vormde een koopkans.

Het beurshuis KBC Securities stipt aan dat het aandeel nu tegen een korting van meer dan een kwart op de geraamde netto-actiefwaarde, 8,46 euro per aandeel, noteert. 'De inkoop van eigen aandelen is dus een goede manier om aandeelhouderswaarde te creëren', luidt de conclusie.

Verlies

Het aandeel van Euronav verloor in 2018 opnieuw een vijfde van zijn waarde en sloot het jaar op het laagste peil in meer dan vijf jaar. De zorgen over de wereldeconomie komen bovenop de crisis die de olietankersector al jaren uitzweet, door de overcapaciteit in de branche en de productieverlagingen die het oliekartel OPEC aankondigde.