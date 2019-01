Euronav slikt minwaarden op Amerikaanse deal

Door de minwaarden was de rederij in het vierde kwartaal ternauwernood winstgevend, ondanks het herstel van de tankertarieven.

0,1 miljoen dollar of afgerond 0,00 dollar per aandeel. Dat is het winst(je) dat Euronav over het vierde kwartaal inschreef. Klein, maar wel het enige kwartaal dat de olietankerrederij vorig boekjaar met zwarte cijfers kon afsluiten.

Toch is de winst kleiner dan verwacht. De door Bloomberg gepolste analisten rekenden op zo'n 10 miljoen dollar winst. Die verwachting is niet onlogisch: Euronav verdiende in het vierde kwartaal gemiddeld 35.000 dollar per dag met zijn supertankers, een stuk boven de 27.000 dollar die nodig is om break-even te draaien.

Over heel 2018 lagen de de tarieven met 23.000 dollar ruim het nulpunt, waardoor Euronav over 2018 netto 110 miljoen dollar of 0,57 dollar per aandeel in het rood ging.

De reden waarom het onderste lijntje over het slotkwartaal niet ten volle profiteerde van het forse herstel in de tarieven, ligt bij het Amerikaanse Gener8. Dat is de Amerikaanse branchegenoot die Euronav vorig jaar overnam, om uit te groeien tot grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld.

Die deal was een koopje, of zoals in dat in boekhoudkundige termen - bij een transactie die onder de geschatte billijke waarde verloopt - heet een 'bargain purchase'. Toch blijkt uit nader onderzoek dat Euronav iets minder een koopje deed dan gedacht.

Zo leert de onderverhuring van het hoofdkantoor van Gener8 in hartje Manhattan dat het gebouw iets minder waard is dan gedacht. Resultaat: een afboeking van 5,3 miljoen dollar. Idem na 'technische inspectie' van twee schepen. Resultaat: afboeking van 6 miljoen dollar. Dito met uitstaande vorderingen, waar een afboeking van 1,9 miljoen nodig bleek.

Samen met de eerder aangekondigde minwaarde op de verkoop van de tanker Felicity verklaart dit grotendeels het break-evenresultaat.

Vooruitblik

Euronav blikt relatief optimistisch vooruit naar 2019. Tot nog toe verdiende de rederij gemiddeld 41.000 op zijn supertankers, ruim boven break-even dus. Beleggers focusen op die boodschap en stuurden het aandeel bij de opening van de Brusselse beurshandel donderdag licht hoger.

Maar tegelijk blijft overaanbod als een zwaard van Damocles boven de sector hangen. Dit jaar komt nog eens het equivalent van 79 supertankers in de vaart, wat volgens Euronav zeker het eerste halfjaar 'uitdagend' zal maken.