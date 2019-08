Euronav zet verjongingskuur door

De VK Eddie kan meer dan 300.000 ton boven water houden. Om een idee te geven: dat is het equivalent van zo'n 2,4 miljoen vaten ruwe olie, grosso modo van een land als Mexico per dag naar boven pompt.

Het eerste is financieel. De rederij spekt met de verkoop van grotendeels afgeschreven schepen de al royale cashbuffer, wat handig is om de diepe crisis in de sector uit te zweten - al belooft de nieuwe CEO Hugo De Stoop beterschap - en waar mogelijk tegen interessante prijzen toe te slaan. De groep is vorige zomer uitgegroeid tot wereldmarktleider, via de fusie met het Amerikaanse Gener8.