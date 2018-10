Euronext: Bel20 op laagste peil in anderhalf jaar

De aanhoudende renteklim in de Verenigde Staten én Italië stuurt de Bel20 naar het laagste peil in anderhalf jaar.

Nu de Italiaanse rente nog maar eens in de lift zit, staan de Europese beurzen opnieuw stevig onder druk. De Bel20 zakt 0,8 procent naar 3.610 punten, de laagste koers sinds 28 februari 2017. Maar het 'surplace' duurt al veel langer dan dat: de Bel20 draait al sinds februari 2015 rondjes in de buurt van 3.600 punten.

Een beetje herstel is er wel voor ING , dat 0,3 procent overeind krabbelt naar 10,81 euro. 'Down but not out', titelt Deutsche Bank in een update.

De Nederlandse bankgigant beleeft met een koersval van 30 procent een beroerd 2018. Beleggers tobben over het kernkapitaal dat onder meer door een monsterboete aangevreten wordt en zo ook de belofte voor een jaarlijks stijgend dividend dreigt op losse schroeven te zetten.

Het beurshuis denkt dat ING vanaf het vierde kwartaal weer kapitaalbuffers kan beginnen opbouwen. 'ING noteert nu tegen een korting van 14 procent op de sector en is vergeleken met ABN AMRO nog nooit zo goedkoop geweest. In combinatie met een duurzaam dividendrendement van 6 procent is dit een belangrijk argument voor een belegging in het aandeel', klinkt het.

Solvay opende met winst, maar gaat nu in lijn met het algemene marktsentiment 0,4 procent lager op 113,45 euro. Voor alle duidelijkheid: dat heeft weinig of niets te maken met de benoeming van de langverwachte nieuwe CEO bij de chemiereus, Ilham Kadri. Eerder met de vrees dat de groep door de fors lagere verkopen in de autosector - een belangrijke klant - het moeilijk zal hebben dit jaar de prognoses in te lossen. Zo kwam UBS vorige week nog met een sombere update en de boodschap voor dit boekjaar een stuk minder optimistisch te zijn dan de analistenconsensus.

De benoeming van Kadri, daarentegen, kan bij zowat alle analisten op applaus rekenen. 'De nieuwe CEO heeft een uitgesproken internationaal profiel. En dat is positief, aangezien ook Solvay sinds de in 2013 ingezette transformatie ook een echte multinational is geworden', merkt Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne op.

'We verwachten dat de eerste prioriteit van Kadri nu organische groei zal zijn', stelt collega Wim Hoste van KBC Securities. Ook ING-analist Stijn Demeester schrijft dat de eerste doelstelling het inlossen van de pas vorige maand door huidig CEO Jean-Pierre Clamadieu geschetste ambities voor de komende drie jaar zijn.

De recente koersval van Mithra was logischerwijs een belangrijk thema in onze wekelijkse livechat over de markten. De Waalse farmaspecialist zette gisteren de presentatie online die ze vrijdagavond gaf voor de North American Menopausal Society, maar een 'smoking gun' is daar niet echt in te vinden.

Na initieel nieuw verlies is Mithra nu de grootste stijger op de Brusselse beurs, met een remonte van 4,8 procent naar 26 euro.

Aedifica zakt 0,8 procent naar 75,30 euro. De specialist in zorgcentra koopt voor 35 miljoen euro twee woonzorgcentra in België, in Lierde en Evere. 'Nog maar de eerste investering in België in een jaar, wat onderstreept hoe competitief de Belgische markt is', onderstrepen ING-analisten Jaap Kuin en Peter Runneboom.

Aedifica koestert in Duitsland en Nederland grote plannen en kondigde vorige maand voor 2019 nu al de grootste kapitaalronde ooit aan. Dat vooruitzicht weegt sindsdien op de koers. Toch handhaven de ING-analisten hun 'houden'-advies. Tegen 21 keer de verwachte winst voor boekjaar 2018/2019 en een premie van 28 procent op de netto-actiefwaarde is het aandeel ook geen koopje meer.