Euronext Brussel: 4.000 punten en piekende palmolie

De Brusselse beurs zet de eindejaarsrally mondjesmaat voort. De Bel20 ging al enkele keren boven 4.000 punten. Sipef profiteert van de sterke palmolieprijs.

De beurzen beleven dit jaar een ware Santa Claus-rally. Een fenomeen dat wordt toegeschreven aan de optimistische stemming waarin beleggers in de eindejaarsperiode verkeren. In New York sloopte de Nasdaq Composite donderdag de grens van 9.000 punten. De technologiezware index heeft een beresterk jaar achter de rug dankzij zwaargewichten als Apple, Amazon en Microsoft.

De Europese beurzen gaan gezapig door op dat elan en winnen gemiddeld 0,4 procent. De Bel20 doet het iets rustiger aan met op de middag een winst van 0,2 procent tot 4.000 punten. De Brusselse index ging al een paar keer boven die grens, iets wat precies een week geleden ook even lukte. Het is anderhalf jaar geleden, van 12 maart 2018, dat de Bel20 op meer dan 4.000 punten stond.

De grootste procentuele winst in de index is voor Colruyt , dat 1,7 procent aandikt tot 47,55 euro. De retailer uit Halle is dit jaar het zwakke broertje onder de Bel20’ers, met een koersverlies van 23 procent. Met zijn lageprijzenbeleid wordt Colruyt in de hoek geduwd door de toenemende concurrentie op de Belgische markt, die nog dreigt te verergeren door de komst van de Nederlandse discounter Jumbo. Op het analistenheir moet Colruyt ook niet rekenen: slechts één analist acht Colruyt koopwaardig. Niet minder dan 15 beurshuizen plakken een verkoopadvies op het aandeel en drie hebben een houdavies.

Spanje en Slovenië

Ageas zal er waarschijnlijk niet in slagen de hand te leggen op de Spaanse verzekeraar Caser. Volgens de Spaanse krant Expansión is het de Zwitserse verzekeringsreus Helvetia die de komende drie weken exclusieve onderhandelingen mag voeren met het oog op een eventuele overname van Caser. Daarmee lijkt de strijd zo goed als gestreden. Helvetia en Ageas waren de laatste overgebleven kandidaten in een lang overnameproces. Beleggers reageren rustig en sturen Ageas 0,1 procent lager tot 53,18 euro.

KBC Groep verkoopt zijn 50 procent-belang in de Sloveense verzekeraar NLB Vita. Dat gebeurt in het kader van een volledige verkoop van de verzekeraar aan Sava Re, het moederbedrijf van Sava Insurance Group. NLB Vita was tot dusver een 50/50 joint venture tussen Nova Ljubljanska Banka (NLB) en KBC Insurance. Voor hoeveel NLB Vita is verkocht, maakt KBC niet bekend. Toen deze zomer bekend raakte dat NLB Vita in de etalage stond, deden in de Sloveense pers bedragen van 40 tot 60 miljoen euro de ronde.

De deal heeft tot gevolg dat KBC zich volledig terugtrekt uit Slovenië. De Vlaamse bank-verzekeraar beschouwde het Midden-Europese land niet als een kernmarkt. Volgens KBC-topman Johan Thijs zal de verkoop 'een verwaarloosbare impact' hebben op de resultaten van de groep. Het aandeel KBC stijgt 0,4 procent tot 67,38 euro.

Speeltje

Op de brede markt voert ASIT biotech de ranking aan met een winst van 25 procent tot 0,25 euro. Het Luikse bedrijf heeft een rampjaar achter de rug. Zijn voornaamste kandidaat-geneesmiddel, het hooikoortsmiddel gp-ASIT+, bleek in een (tweede) fase 3-onderzoek amper te werken.

Het aandeel kelderde daarop en ASIT biotech zag zich verplicht bescherming tegen schuldeisers aan te vragen. Sinds begin dit jaar verloor ASIT al 85 procent van zijn beurswaarde. Het aandeel is verworden tot een speculatief speeltje.

Palmolie

Bij de betere klimmers van de dag is ook Sipef terug te vinden. De plantageholding veert 3,6 procent op tot 54,70 euro. Sinds het dieptepunt van midden augustus, toen Sipef door een zwakke palmolieproductie, een lage palmolieprijs en vulkaanuitbarstingen verlies over het eerste halfjaar moest opbiechten, is het aandeel al 55 procent hersteld. Een sterke stijging van de palmolieprijs heeft dat herstel deze maand doen versnellen.

De palmolieprijs is dit jaar al meer dan 40 procent gestegen en is zo op weg naar zijn beste prestatie in bijna tien jaar. De prijs was diep weggezakt door een hoge productie en goede oogsten van andere spijsoliën, in combinatie met een dalende vraag door zorgen over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de groei van de wereldeconomie.

De toestand is nu ingrijpend veranderd: de palmolievoorraden zijn sterk verminderd en de oliepalmen leveren momenteel minder op, onder meer door droogtestress. De palmolieprijs is daardoor voor het eerst in bijna drie jaar boven 3.000 ringgit per ton (726,8 dollar) gesloten op de beurs van Kuala Lumpur.