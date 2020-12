Euronext Brussel: Aedifica en Hamon op overnamepad

Op een vlakke beurs werkt Hamon zich in de kijker met een Spaanse overname. Aedifica blijft zijn zorgvastgoedportefeuille in hoog tempo uitbreiden. Galapagos kan wat herstellen.

De Kerstrally valt vrijdag even stil. In de Verenigde Staten zijn Republikeinen en Democraten het nog niet eens over een nieuw stimulusplan en de uitkomst van de brexitonderhandelingen van de laatste kans blijft onzeker. Het Duitse ondernemersvertrouwen (via de Ifo-indicator) verbeterde wel onverwacht. Het is echter een dag met ‘quadruple witching’ – het gelijktijdig aflopen van opties en futures op indexen en aandelen – wat voor rare sprongen kan zorgen. Omstreeks 12.20 uur gaat de Euro Stoxx 50 procent 0,3 procent hoger.

De Bel20 blijft nagenoeg stabiel (+0,03%) op 3.678 punten. Bij de dalers in de index zitten onder meer Aperam (-2,1%) en Barco (-0,9%). Colruyt (+1,6%) en Argenx (+1,4%) zorgen voor tegengewicht.

Dat doet ook Galapagos , dat na twee zware verliesdagen, wat op adem komt: plus 2,6 procent tot 80,28 euro. Tussen woensdagmorgen, toen bekend raakte dat het stermiddel filgotinib geen Amerikaanse carrière is beschoren, verloor het aandeel 19,5 procent. Hierdoor bestond de koers nog uitsluitend uit de cash waarover het biotechbedrijf beschikt, en werd aan de eigenlijke activiteiten geen waarde meer gehecht.

Net als andere beurshuizen laat nu ook Jefferies zijn koersdoel zakken, van 118 tot 86 euro. Analist Peter Welford heeft zijn raming voor de wereldwijde piekverkopen van filgotinib verlaagd van 4 tot 1,6 miljard dollar, waardoor de netto actuele waarde met 4 euro per aandeel zakt.

De huidige koers impliceert een negatieve bedrijfswaarde van 200 miljoen euro, aangezien de cashpositie circa 80 euro per aandeel vertegenwoordigt, wat langetermijnwaarde suggereert. De analist ziet op basis van de pijplijn een extra waarde van 20 euro per aandeel.

Op korte termijn zien hij echter maar beperkte hoop op respijt voor het aandeel vermits de pijplijnevents die er aan komen, overwegend hoog risico inhouden. Daarom baseert hij zich op zijn verwachting voor 2022 (cash plus pijplijn) om tot een koersdoel van 86 euro te komen. Zijn advies blijft 'houden'.

Finland en Nederland

Aan de overnamestroom bij Aedifica komt maar geen einde. Donderdagavond meldde de zorgvastgoedspecialist 103,5 miljoen euro te investeren in Finland en Nederland. In het Scandinavische land koopt Aedifica een portefeuille van 10 recente gebouwde zorgvastgoedsites voor 82 miljoen euro. In Nederland bedraagt de investering in een bestaande school en verpleeghuis en in de herontwikkeling van een zorgresidentie 21,5 miljoen euro.

De vastgoedanalisten van KBC Securities merken op dat sinds Aedifica in oktober met een kapitaalverhoging 459 miljoen euro ophaalde – waardoor zijn investeringscapaciteit steeg tot circa 1 miljard euro – al zo’n 170 miljoen euro effectief is aangewend. Het aandeel gaat 0,4 procent hoger tot 97,70 euro.

Esindus

Eveneens op het overnamepad is Hamon . Het Waalse engineeringbedrijf legt de hand op Esindus, een Spaans bedrijf dat industriële koeltorens ontwerpt en bouwt. Hamon bezat reeds een minderheidsbelang in Esindus en heeft nu ook de resterende 61,11 procent van de familiale aandeelhouders overgenomen. Hoeveel Hamon hiervoor op tafel heeft gelegd, maakt het bedrijf niet bekend.

Esindus werd in 1953 opgericht en is voornamelijk actief op het Iberisch schiereiland, maar ook in Latijns-Amerika. Het Spaanse bedrijf is al heel lang 'een bevoorrechte partner van Hamon', staat in een persbericht, en is operationeel winstgevend.

Beleggers juichen de acquisitie toe en sturen Hamon 8,4 procent hoger naar 1,80 euro.

Zaagdraad

Vrij onopvallend deelde Bekaert op zijn website mee dat het stopt met de productie van met diamant gecoate zaagdraad in de Chinese stad Jiangyin. Aanhoudende forse prijsdruk in een concurrentiële omgeving is de reden. De productie van losschurende zaagdraad en van kerndraad in Jiangyin gaat wel door.

De beslissing heeft geen grote impact. De Chinese zaagdraadactiviteiten waren ooit zeer rendabel en een belangrijke winstmotor voor Bekaert, maar de voorbije jaren is dat helemaal omgeslagen. Volgens ING-analist Demeester was de activiteit vermoedelijk verlieslatend tot break even.

Emmanuel Carlier van Kempen meldt dat de stopzetting zal resulteren in 3 à 4 miljoen euro eenmalige kosten en de kostenbasis vanaf 2021 met ongeveer 5 miljoen euro zal verbeteren.