Euronext Brussel: Amerikaans geld geeft Kiadis vleugels

Op een hogere beurs schiet Kiadis Pharma omhoog. Exmar is te zwaar afgestraft, vindt Kepler Cheuvreux. Schuimrubberproducent Recticel geniet van een hoger koersdoel.

Na een moeizame start zijn de Europese beurzen tegen de middag op winst gekomen. Dat de Chinese fabrieken weer meer produceren, liet beleggers koud.

Van de opmerkelijke verbetering van het Duitse beleggersvertrouwen – weergegeven in de ZEW-index - worden ze dan weer warm. De ZEW-barometer steeg in september naar 77,4 punten. Dat is niet alleen veel beter dan verwacht (69,8) maar ook de hoogste stand sinds mei 2000, in twintig jaar dus. Het wijst op een krachtig economisch herstel in het derde kwartaal. Omstreeks 12.30 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,3 procent in de plus.

De Bel20 volgt de opwaartse trend en wint eveneens 0,3 procent tot 3.363 punten. De sterkste stijgers in de index zijn UCB (+2%) en Argenx (+1,6%). Een zevental aandelen kleurt rood, met Telenet (-1,1%) als grootste daler.

Veel nieuws over Bel20’ers is er niet. De holding GBL maakte wel bekend dat ze via haar vehikel Sienna Capital 50 miljoen euro investeert in een nieuw fonds dat de ‘toekomstige leiders in gezondheid en technologie’ wil opsporen. Het fonds heeft 150 miljoen op zak en wordt geleid door de familie Desmarais. Het aandeel GBL noteert vlak.

Met een straatlengte voorsprong is Kiadis Pharma de beste klimmer op Euronext Brussel. Het Nederlandse biotechbedrijf schiet 14,1 procent hoger naar 1,92 euro. Kiadis heeft 9,5 miljoen dollar extra middelen ontvangen van het BioFabUSA-programma van het Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI), dit in partnerschap met het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het geld is bedoeld voor het K-NK-ID101-programma van Kiadis, meer bepaald om onderzoek te financieren naar de bijdrage die dat celtherapiemiddel zou kunnen leveren aan een coronatherapie voor patiënten met problemen aan het immuunsysteem of die een hoog risico lopen. K-NK-IK101 zou bescherming kunnen bieden tegen talrijke seizoensgebonden aandoeningen van de luchtwegen zoals griep en RSV, hetzij alleen, hetzij in combinatie met vaccins en antilichamen.

De biotechanalisten van KBC Securities reageren voorzichtig positief. ‘Hoewel deze middelen werden toegezegd in verband met Covid-19-onderzoek, kan het bedrijf de productiemogelijkheden verder ontwikkelen, wat ook een impact heeft op zijn oncologieprogramma’s. Wij zien het Covid-19-programma als een stapsteen om het potentieel van het K-NK-platform in de bredere setting van infectieziekten te evalueren.’

Dankzij het Amerikaanse geld stijgt de kaspositie van Kiadis met grofweg 8 miljoen euro tot naar schatting 32 miljoen euro. Op basis hiervan verhogen Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs hun koersdoel met 0,3 euro per aandeel, of van 2,50 naar 2,80 euro. Gezien Kiadis nog steeds in een vroeg onderzoekstadium zit en het risico dus aanzienlijk is, behouden zij hun houdadvies.

Schuimrubber

Recticel krijgt een hoger koersdoel van ING: 12 in plaats van 11 euro. De analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester hebben hun model voor de schuimrubberproducent verder uitgerold over 2021. Daarbij geven ze de tak Soepelschuim een lagere waardering wegens de grotere blootstelling aan de transportsector en krijgt Isolatie een hogere waardering op basis van de significante koerswinsten van sectorgenoten in de loop van 2020 (gemiddeld +77%).

Ze verwijzen ook naar een strategische aankondiging na een doorlichting van de huidige activiteiten die er tegen februari 2021 zou aankomen en die naar hun mening over de Bedding-divisie zal gaan. Een mogelijke verkoop zou de structuur van Recticel verder stroomlijnen en de focus richten op isolatie en tech. Het advies voor Recticel blijft ‘kopen’. Recticel stijgt 3 procent naar 8,88 euro.

Overdreven

Exmar veerde maandag 7,4 procent op als reactie op de halfjaarwinst, al wezen analisten erop dat de probleemdossiers nog niet van de baan zijn. De maritieme vervoerder en behandelaar van gassen gaat vandaag verder op zijn elan en wint 5,5 procent tot 2,29 euro.

Kepler Cheuvreux vindt dat de afstraffing die Exmar sinds 25 juni te beurt viel – een halvering van de koers - overdreven was. Toen raakte bekend dat de Argentijnse energiegroep YPF, waarmee Exmar een tienjarencontract sloot voor de Tango FLNG, overmacht inriep wegens de coronacrisis en dus niet meer betaalde.

Volgens de analist zou een jaar zonder inkomsten maar met volle kosten voor de Tango FLNG de netto-actiefwaarde met 0,78 euro per aandeel drukken. De recente daling met ongeveer 2 euro per aandeel lijkt dan ook overdreven.

Het beurshuis handhaaft zijn koopadvies, maar laat zijn koersdoel zakken van 5,50 naar 3,20 euro.

Contango

Volgens verschillende bronnen zijn de tankervrachttarieven weer aan het stijgen. In het derde kwartaal, wanneer het zomer is in het noordelijk halfrond, zijn die doorgaans laag om dan weer te klimmen als de winter in aantocht is.

Volgens Jefferies zijn de vrachttarieven voor VLCC’s (supertankers van 200.000 tot 320.000 ton) vorige week gestegen dankzij de vraag naar drijvende opslag. Er is stilaan weer sprake van een contangomarkt (waarbij de toekomstige olieprijs een stuk hoger is dan de huidige, red.), zodat een aantal traders alvast tankers op korte termijn heeft gecharterd. Ook het maritieme dienstenbedrijf Fearnleys zegt dat de VLCC-markt eindelijk een bodem lijkt te hebben gevonden.