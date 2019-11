Euronext Brussel: Aperam onderuit, Kiadis keldert

Productie van roestvrij staal in Aperams fabriek in Châtelet

De sfeer op de beurzen is bedrukt na de speech van Trump en diverse analistenrapporten doen daar nog een schepje bovenop. In Brussel lijden Aperam en Ahold Delhaize daaronder. De koerswijziging bij Kiadis valt niet in goede aarde.

De Europese beurzen zetten een stap terug nadat ze dinsdag hun hoogste peil in vier jaar bereikten. Trump dreigde in zijn speech met hogere invoerheffingen als er geen akkoord met China uit de bus komt en had ook geen goed woord over voor het Europese handelsbeleid. Ook de aanhoudende onrust in Hongkong weegt op de beurzen.

Gemiddeld zakken de beurzen op het oude continent 0,6 procent. Het verlies van de Bel 20 is iets groter: de index gaat omstreeks 11.50 uur 0,7 procent lager tot 3.870 punten.

De druk op de Bel20 komt vooral van de banken en van cyclische bedrijven. Op een na grootse daler is KBC (-2,7%). De bank-verzekeraar knipt voor het vierde jaar op rij een interimdividend van 1 euro bruto. Ook de andere bank in de index, het Nederlandse ING (-2,3%), verliest terrein.

Dat geldt ook voor cyclische aandelen als Solvay (-1,2%) en Aperam . De inoxproducent geeft 2,8 procent prijs tot 27,69 euro. Aperam kreeg een adviesverlaging van Citi, van ‘kopen’ naar ‘houden’.

Sinds het dieptepunt is het aandeel met 40 procent hersteld, merkt analist Ephrem Ravi op. 'Het is verstandig te wachten op een beter instapmoment. Het huidig dividendrendement is nu nog amper beter dan bij de sectorgenoten. Daarbij gaan we uit van een dividend/winst-uitkeringsratio van 100 procent.' Ravi heeft een koersdoel van 28 euro, wat bijna 2 procent lager is dan de slotkoers van dinsdag (28,50 euro).

Recordjaar

Ageas (-1,4%, 52,60 euro) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging bij Kepler Cheuvreux. Analist Benoît Pétrarque trekt zijn koersdoel op van 40,40 tot 44,30 euro. Hij verwacht dat Ageas een recordjaar zal kennen en een nettowinst van 1,145 miljard euro zal rapporteren, wat overeenstemt met een winst per aandeel van 5,93 euro. Op basis van deze recordwinst verwacht hij dat de verzekeraar over 2019 een dividend van ongeveer 2,70 euro zal uitkeren.

Pétrarque behoudt evenwel zijn 'afbouwen'-advies en geeft daarvoor drie redenen:door een normalisering van de winstgevendheid zal de winst per aandeel volgend jaar minstens 20 tot 25 procent lager uitkomen; tegen de huidige koers zijn de Aziatische activiteiten overgewaardeerd; en de distributie (dividend en aandeleninkoop) is niet consistent met de onderliggende kapitaal- en cashgeneratie.

Kepler Cheuvreux is ook kritisch over Colruyt (+0,2%, 48,22 euro). Analist Patrick Roquas denkt dat de 'superieure positie' van de retailer uit Halle zal aangetast worden door vier zaken: een golf van winkelopeningen, de noodzaak om winkels te upgraden, meer promoties en hogere marketinguitgaven. De grootste onmiddellijke dreiging komt van Jumbo, dat van plan is om 100 winkels te openen die eenzelfde prijspolitiek als Colruyt gaan voeren.

Gezien de dalende kapitaalopbrengsten en de minder genereuze cashuitkeringen is de premiumwaardering van 20-25 procent tegenover de sector niet houdbaar. De analist laat daarom zijn koersdoel zakken van 43,50 tot 40 euro en herhaalt zijn 'afbouwen'-advies.

Verbaasd

Op de brede markt springt de pandoering van Kiadis Pharma in het oog: -34,6 procent tot 1,452 euro. Het Nederlandse biotechbedrijf meldde dinsdagavond dat het de stekker trekt uit ATIR101, zijn verst gevorderde product. Midden oktober had Kiadis al vernomen dat het van het Europees geneesmiddelenagentschap geen voorwaardelijke goedkeuring zou krijgen voor het middel, dat stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten minder risicovol moest maken. Kiadis gaat zich nu helemaal toeleggen op zijn platform voor ‘Natural Killer’-celtherapieën. Daarbij worden gezonde cellen van donoren gemanipuleerd zodat ze kankertumoren te lijf gaan.

De gewijzigde focus heeft ingrijpende sociale gevolgen: zowat de helft van het personeel (97 mensen eind december 2018) verliest zijn baan.

Analisten reageren verbaasd. ‘De beslissing om te stoppen met ATIR101 in het midden van het fase 3-onderzoek komt als een verrassing’, schrijft Jefferies, dat nog geen waarde toeschrijft aan het in april verworven NK-celplatform. Door de herstructurering zal Kiadis het langer uitzingen met het geld in kas. Daar staat tegenover dat er een gebrek is aan katalysatoren om de koers aan te jagen en dat de geloofwaardigheid van het management een lelijke deuk heeft gekregen. Jefferies heeft een houden-advies voor Kiadis en een koersdoel van 2,50 euro.

KBC Securities herinnert eraan dat Kiadis het NK-celplatform verwierf door de overname van CytoSen Therapeutics. Een fase 1/2-onderzoek met K-NK002 is gepland in 2020. Het tweede product in de pijplijn, K-NK003, wordt gepositioneerd als een therapie voor hervallen of moeilijk te behandelen leukemiepatiënten. De biotechanalisten gaan hun model voor Kiadis herzien. Ze hadden een verkoopadvies en een koersdoel van 3,50 euro.

Pvc-coatings

Ahold Delhaize zakt 1,2 procent tot 24,02 euro. Het beurshuis Bernstein verlaagt zijn advies van ‘kopen’ naar ‘houden’ en laat het koersdoel op 25,20 euro staan. Volgens analist Bruno Monteyne is de waardering van de Nederlands-Belgische groep te hoog opgelopen. Het aandeel noteert bijvoorbeeld 20 procent duurder dan de Amerikaanse sectorgenoot Kroger.

Sioen Industries (+0,9%, 23,50 euro) liet dinsdagavond weten dat het zijn interesse heeft betoond aan de Amerikaanse groep Glen Raven om diens pvc-coatingactiviteit over te nemen. Die activiteit beschouwt Glen Raven niet als een kernactiviteit. Ze behelst een fabriek in Frankrijk en een verkoopkantoor in de VS.

Een overname zou Sioens positie versterken en de groepsomzet 7 tot 8 procent verhogen, merkt Kepler Cheuvreux op. Het beurshuis heeft het over ‘een mooie aanvulling’ en ‘onmiddellijk een grote stap in pvc-coatings’, bovendien met een sterke positie in de VS.