Euronext Brussel: Avantium wint klanten voor toekomstige fabriek

Avantium trekt de kop in Brussel, hoewel analisten sterk uiteenlopende meningen over het bioplasticbedrijf hebben. Voor Degroof Petercam zit er nog meer potentieel in Aperam.

Zorgen over een derde coronagolf en nieuwe lockdownmaatregelen houden de Europese beurzen aan de grond. De verliezen werden wel kleiner toen om 10 uur bleek dat de economische activiteit in de eurozone in maart is gegroeid. De sterke tweespalt tussen een boomende industrie en een slabakkende dienstensector duurt voort. Omstreeks 12.50 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,1 procent lager.

De Brusselse graadmeter doet een pak slechter. De Bel20 zakt 0,6 procent tot 3.857 punten. De verslechterde vooruitzichten voor de horeca wegen op bierbrouwer AB InBev (-1,4%).

Melexis (+0,9%) en GBL (+1%) stijgen. De chipontwikkelaar Melexis geniet niet alleen van de extra aandacht die zijn plekje in de Bel20 oplevert, maar volgt ook de opwaartse trend in de Europese chipsector, die te danken is aan de investeringsplannen van Intel . De holding GBL haalde een half miljard euro op met een converteerbare obligatie zonder coupon.

Sterk winstmomentum

Aperam wint 1 procent tot 35,78 euro. Degroof Petercam ziet nog opwaarts potentieel in de inoxproducent. Aperam kwam vorige maand met sterke vierdekwartaalcijfers. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam zowat 20 procent hoger uit dan verwacht. 'Dankzij onder meer herstellende basisprijzen en een sterke productmix in Brazilië', zegt Frank Claassen, analist van Degroof Petercam.

Volgens Claassen is Aperams prognose van een ‘lichte’ verbetering van de brutobedrijfswinst in het eerste kwartaal voorzichtig. Vooral op basis van de stijgende basisprijzen heeft hij zijn winstramingen voor dit en volgend jaar met respectievelijk 26 en 18 procent verhoogd.

Op basis van de hogere ramingen komt hij tot een nieuw koersdoel van 45 euro tegenover 36 euro eerder. Het aandeel Aperam kende eind vorig jaar al een sterke run, maar de analist denkt dat het winstmomentum nog niet volledig weerspiegeld wordt in de waardering. Hij becijferde dat Aperam tegen 5,5 keer de voor 2022 verwachte brutobedrijfswinst noteert. Claassen trekt zijn advies op van ‘houden’ naar ‘kopen’.

Verdeelde analisten

Haantje de voorste op de brede markt is Avantium . Het - veelal wispelturige - aandeel wint 6 procent tot 5,62 euro. Avantium maakte voorbeurs dubbel nieuws bekend. De jaarresultaten waren min of meer stabiel met een nettoverlies van 22,8 miljoen euro. De kaspositie bedroeg eind vorig jaar 26,6 miljoen euro. Omdat het bedrijf dit jaar 20 miljoen denkt te verbruiken moet het op zoek naar nieuwe financiering.

Voor zijn geplande FDCA-fabriek (FDCA is de grondstof om de bioplastic PEF te maken) heeft Avantium twee nieuwe klanten binnengehaald. Daarmee is een afname van 30 procent van de productiecapaciteit verzekerd.

Over Avantium zijn de analisten diep verdeeld. Wim Hoste van KBC Securities blijft sceptisch. Er is nog altijd geen definitieve investeringsbeslissing (FID, final investment decision) voor de cruciale FDCA-fabriek omdat de financieringsnoden niet gedekt zijn. De beslissing was voor eind 2020 gepland, maar die streefdatum werd niet gehaald. Avantium had 50 procent afname vooropgesteld en zit aan 30 procent.

‘We blijven bezorgd over Avantiums significante bijkomende financieringsnoden en de lange tijdsspanne om winstgevendheid te bereiken.’ Hoste verkiest de zijlijn. Hij handhaaft zijn ‘afbouwen’-advies en koersdoel van 1,75 euro.

Reginald Watson van ING is positiever. Avantium boekt vooruitgang met het binnenhalen van kwaliteitsklanten en geeft al drie namen vrij. ‘Een significante boost voor de geloofwaardigheid van de FDCA-technologie’, meent de analist, die zijn koopadvies en koersdoel van 13,44 euro bevestigt.

‘Het allerbelangrijkste is of Avantium meer partners aan boord kan hijsen en financiering voor de FDCA-fabriek in Delfzijl kan veiligstellen’, zegt Fernand de Boer van Degroof Peterdam. Zijn advies (kopen) en koersdoel (7,40 euro) veranderen niet.

Minder koffie op de werkvloer

Miko , de Turnhoutse specialist in koffieservice en kunststofverpakkingen, ondervond vorig jaar de weerslag van de coronacrisis. Die problemen zijn nog niet van de baan. De sluiting van de horeca en de verminderde aanwezigheid op de werkvloer wogen zwaar op de koffieservicetak, die de omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) met een kleine 30 procent zag terugvallen. Dat werd slechts deels gecompenseerd door een hogere verkoop van de kunststofdivisie. De omzet groeide er met bijna 5 procent en de brutobedrijfswinst kwam een derde hoger uit.

Het hele bedrijf noteerde een omzetdaling van 13,1 procent. De nettowinst zakte met 15,9 procent tot net geen 6 miljoen euro. Omdat Covid-19 en de beperkende maatregelen nog altijd de economie ‘overheersen’, komt er geen dividend over 2020.